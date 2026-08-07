De la Espriella asumirá en Colombia como aliado de Trump en guerra contra el narco

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El ultraderechista Abelardo de la Espriella asumirá este viernes como presidente de Colombia con la intención de estrechar lazos con Estados Unidos para combatir al narcotráfico y a guerrilleros.

El abogado millonario, de 48 años y nacionalidad estadounidense, tomará su juramento en Cali, en una ceremonia cerca de territorios bajo dominio de grupos armados.

Abelardo de la Espriella reemplaza a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia. El ahora exmandatario desconoció la elección de su sucesor, acusando un presunto fraude electoral.

La AFP resaltó que la asunción del nuevo presidente de Colombia inclina la balanza hacia una derecha latinoamericana comprometida con la guerra contra el narco, encabezada por Donald Trump.

Anteriormente, el mandatario republicano respaldó a Abelardo de la Espriella, asegurando que Colombia se relacionará con Washington como “nunca antes”.

Con eso, se retomará un diálogo con Donald Trump que estuvo fragmentado durante el gobierno de Gustavo Petro.

El combate contra el narco y guerrilleros

En un guiño a la derecha latinoamericana, Abelardo de la Espriella anunció en junio que romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba.

De igual forma, ha prometido intensificar los bombardeos contra campamentos guerrilleros con ayuda de Israel y Estados Unidos. Incluso dijo que construirá megacárceles similares a las de El Salvador.

“Vamos a recuperar la soberanía y a proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo”, dijo Abelardo De la Espriella.

Sin embargo, los planes del presidente colombiano contra el narco y guerrilleros podrían enfrentar dificultades por la falta de militares y equipamiento tecnológico, explicó Renata Segura, de International Crisis Group.

Además, la experta subrayó un posible daño colateral que afecte a civiles si se aplica una política de mano dura en los territorios guerrilleros.

¿Cómo rendirá protesta el nuevo presidente de Colombia?

A las 15:00 horas locales, Abelardo de la Espriella jurará como presidente para un mandato de cuatro años, con la promesa de una “nueva era” en Colombia.

Así te lo informamos en:

“El Tigre” se comprometió a poner fin a los planes de paz de su antecesor, Gustavo Petro, con traficantes de cocaína.

Asumirá el cargo en Cali, una ciudad que ha sido blindada con 11 mil militares por la presencia de grupos guerrilleros. El juramento en dicha región es contrario a la costumbre bicentenaria de hacerlo en Bogotá.

La AFP destacó la asistencia de una decena de jefes de Estado y delegados de la Casa Blanca, así como varios cancilleres, como el de Israel, igual que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella generan dudas sobre un gobierno de “mano dura” que podría desatar más violencia.

“Por los anuncios que ha hecho se nota que va a ser como de una mano fuerte, ojalá que no vaya a haber una nueva violencia”, dijo a la AFP Óscar Obando, trabajador informal en Cali.

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