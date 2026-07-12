Al menos nueve muertos por ataques cruzados de Rusia y Ucrania

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Al menos nueve muertos en un bombardeo entre Rusia y Ucrania. Foto: AFP

Los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania dejaron al menos nueve muertos durante la madrugada de este domingo, de acuerdo con autoridades de ambos países. Los bombardeos ocurrieron en vísperas de una reunión en París de la denominada Coalición de Voluntarios, integrada por países aliados de Ucrania.

Según los reportes oficiales, drones y misiles rusos causaron cuatro muertes en territorio ucraniano, mientras que ataques atribuidos a las fuerzas de Kiev provocaron otras cinco víctimas mortales en Rusia y en zonas ocupadas por Moscú.

Ataques de Rusia dejan cuatro muertos en Ucrania

Las autoridades ucranianas informaron que en la región de Dnipropetrovsk, ubicada en el centro-este del país, ataques con drones y artillería dejaron tres personas fallecidas.

El gobernador militar regional, Oleksandr Ganja, indicó que dos de las víctimas murieron durante un ataque contra una empresa industrial situada en Krivói Rog.

En la región sureña de Jersón, el jefe de la administración militar de la ciudad, Iaroslav Chanko, informó mediante Telegram que un hombre de 48 años murió después de que un dron lanzara un artefacto explosivo.

Estos hechos ocurrieron mientras Ucrania mantiene su petición a los países aliados para incrementar la presión sobre Rusia y reforzar el suministro de sistemas de defensa antiaérea.

Las autoridades ucranianas han señalado que buscan aumentar su capacidad para responder a los ataques con misiles balísticos, los cuales, según indican, se han intensificado recientemente.

Bombardeos ucranianos dejan cinco muertos en Rusia y zonas ocupadas

Del lado ruso, autoridades informaron que bombardeos atribuidos a las fuerzas ucranianas causaron cuatro muertes en la parte de la región de Zaporiyia que permanece bajo control de Rusia.

Además, un ataque con drones provocó la muerte de un hombre en la región rusa de Samara, según reportaron las autoridades locales.

Los ataques se producen un día antes de que representantes de la Coalición de Voluntarios se reúnan en París para abordar el respaldo a Ucrania, en un contexto en el que el gobierno de Kiev solicita mayor apoyo militar.

El miércoles pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que autorizará a Ucrania a producir misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

No obstante, de acuerdo con la información disponible, estos misiles requieren un proceso de fabricación prolongado. En tanto, sus existencias se han reducido debido a su utilización en la guerra en Oriente Medio.

Mientras continúan los enfrentamientos, las autoridades de Rusia y Ucrania mantienen el reporte de víctimas derivadas de los ataques registrados durante las últimas horas.

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