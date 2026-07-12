Papa León XIV alerta que “vuelven a soplar vientos de guerra” en Medio Oriente y Ucrania

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Papa León XIV. Foto: Reuters.

El Papa León XIV alertó sobre el avance de la guerra en Medio Oriente y Ucrania durante el rezo del Ángelus celebrado este domingo en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, donde permanece unos días de descanso.

El Pontífice afirmó que “vuelven, por desgracia, a soplar los vientos de la guerra” en esas regiones y en otras partes del mundo, al tiempo que pidió que esos conflictos no apaguen “la esperanza y la paz”, aun cuando esta pueda parecer “frágil y vacilante”.

Papa León XIV llama al diálogo y la diplomacia

Durante su mensaje, León XIV señaló que los conflictos continúan “sembrando violencia, terror y muerte” y afectan nuevamente a personas inocentes.

Ante este escenario, renovó su llamado a impulsar el diálogo, el encuentro y la diplomacia como vías para atender las crisis internacionales.

El Pontífice sostuvo que ese es el “único camino capaz de conducir a una paz justa y duradera”, en la que los pueblos puedan vivir reconciliados, con seguridad mutua y respeto a la dignidad de cada persona.

Las declaraciones fueron pronunciadas durante el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo, localidad donde el Papa pasa un periodo de descanso.

También dirige un mensaje a fieles y trabajadores del mar

Además de referirse a la situación internacional, León XIV invitó a los fieles reunidos en la Plaza de la Libertad a aprovechar el periodo vacacional para dedicar tiempo no sólo al descanso y al ocio, sino también a la escucha, la lectura y la meditación de la Palabra de Dios.

Según expresó, este tiempo puede servir para regresar a las actividades habituales renovados “en el cuerpo y en el espíritu”, así como para fortalecer el anuncio del Evangelio y colaborar en el crecimiento del Reino de Dios.

Por otra parte, con motivo del Día del Mar, el Papa dirigió un mensaje a los marineros, pescadores y trabajadores portuarios de todo el mundo.

En su intervención, recordó que muchas de estas personas desempeñan su labor lejos de sus familias y, en algunos casos, enfrentan las consecuencias de los conflictos que afectan las rutas marítimas.

También señaló que su trabajo sostiene el comercio y contribuye a la vida de los pueblos.

Las declaraciones de León XIV se producen en un contexto marcado por conflictos armados en distintas regiones, entre ellas Medio Oriente y Ucrania, a los que hizo referencia durante su mensaje del Ángelus al reiterar su llamado para privilegiar el diálogo, el encuentro y la diplomacia como mecanismos para avanzar hacia una paz duradera.

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