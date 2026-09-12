“La presión sobre Putin es insuficiente”: Ucrania pide a EE. UU. reforzar sanciones contra Rusia

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Ucrania pide a EE. UU. más sanciones contra Rusia. Foto: AFP ilustrativa.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, pidió al Congreso de Estados Unidos avanzar con la aprobación de una legislación para reforzar las sanciones contra Rusia, al considerar que la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue siendo insuficiente.

Sibiga señaló que Moscú está intensificando su campaña de ataques contra Ucrania y acusó al Gobierno ruso de cometer diariamente crímenes contra la población civil y de rechazar los esfuerzos de paz.

Now is the right time to advance the “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” in the U.S. House of Representatives.



Moscow is escalating its terror against Ukraine—committing daily, horrific crimes against civilians and rejecting peace efforts. Putin continues… https://t.co/ZUwBwSVa4f — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 12, 2026

El llamado de Kiev ocurre mientras el Congreso estadounidense analiza una legislación destinada a aumentar la presión económica sobre Rusia. El proyecto fue impulsado por el fallecido senador republicano Lindsey Graham y ya recibió la aprobación del Senado con 86 votos a favor y 11 en contra. La Cámara de Representantes tiene previsto considerar la iniciativa.

¿Qué pide Ucrania al Congreso de Estados Unidos?

Andri Sibiga consideró que la aprobación del paquete de sanciones contra Rusia tiene una importancia “vital y urgente” para Ucrania.

El funcionario sostuvo que reforzar las medidas contra Moscú es necesario para avanzar hacia un escenario de paz y destacó el papel que tuvo Lindsey Graham en la promoción de la legislación.

De acuerdo con la información sobre el proyecto, la iniciativa contempla nuevas sanciones contra funcionarios rusos y otras personas vinculadas con el Gobierno de Rusia. También incluye medidas comerciales dirigidas a países que mantienen una alta dependencia de la energía rusa.

El proyecto también contempla facultades adicionales para que el presidente de Estados Unidos pueda imponer aranceles de hasta 100% a productos provenientes de determinados países que se encuentren entre los principales compradores de energía rusa.

La legislación lleva el nombre de Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, de acuerdo con el registro legislativo estadounidense.

Ucrania destaca el papel de Lindsey Graham

Sibiga también calificó como un homenaje a Lindsey Graham la eventual aprobación de la legislación. El senador republicano por Carolina del Sur murió el 11 de julio de 2026, a los 71 años.

El proyecto de sanciones fue una de las iniciativas promovidas por Graham antes de su fallecimiento y posteriormente avanzó en el Senado estadounidense. La Cámara de Representantes deberá considerar ahora la legislación.

Guerra Rusia-Ucrania registra nuevos ataques

El llamado de Ucrania para aumentar las sanciones contra Rusia se produce en un momento de nuevos ataques en distintas regiones del país.

Este sábado se reportaron ataques rusos en zonas como:

Zaporiyia

Odesa

Donetsk

Dnipropetrovsk

Sumi

Kiev

En paralelo, Ucrania también ha realizado ataques de largo alcance contra objetivos ubicados en territorio ruso, mientras Rusia mantiene ataques contra distintas zonas e infraestructura dentro de Ucrania.

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