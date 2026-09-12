Trump descarta salir del T-MEC y subraya una posible “gran relación” con México

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El T-MEC está bajo revisión. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump dijo que no piensa abandonar el T-MEC y que podría alcanzar una “gran relación” con México, pese a que ha amagado constantemente contra el país por la migración y el narcotráfico.

Este sábado, el presidente republicano acudió a Irlanda para reunirse con el primer ministro Micheál Martin, donde fue recibido entre protestas por sus políticas.

En una rueda de prensa, respondió que no contempla abandonar el acuerdo trilateral de comercio, pues hay una “genial” relación México y Canadá.

“No, me llevo genial. Vamos a tener una gran relación con México. De hecho, tenemos una buena con Canadá. Canadá quiere hacer un trato desesperadamente”.

Pese a su “buena relación”, el presidente arremetió contra Canadá, al asegurar que los agricultores estadounidenses han sido “estafados durante 50 años”.

Los amagos de Donald Trump contra México

El presidente republicano ha hecho constantes advertencias al Gobierno de México por el crimen organizado, mismas que han debilitado las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

A eso se suma que Donald Trump mantiene una agresiva política contra migrantes y que amagó primero con salirse del T-MEC, asegurando que no necesitaba de México en materia económica como medida para frenar las importaciones chinas.

El pasado 7 de septiembre, difundió una imagen donde Canadá, Groenlandia, Islandia, México, Centroamérica y el Caribe aparecen bajo los colores de la bandera estadounidense.

¿Cómo va el T-MEC?

El T-MEC está bajo un proceso de revisión en este 2026, debido a que el gobierno de Donald Trump contempló su retirada.

Lograr un acuerdo bilateral provisional ayudaría a México a evitar posibles aranceles estadounidenses, mientras que Washington avanzaría en su meta de frenar las inversiones chinas.

Estados Unidos y México trabajan en alcanzar el acuerdo antes de las elecciones legislativas estadounidenses de mitad de mandato, que se celebrarán en noviembre.

Los esfuerzos han sido urgentes tras el colapso de las negociaciones entre Canadá y Washington, según seis fuentes citadas por Reuters.

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