Perros y gatos sufren por la pirotecnia de Fiestas Patrias; UNAM revela cómo protegerlos

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Los seres sintientes perciben a mayor grado. Foto: UnoTV

Las mascotas tienen una interpretación distinta a la que tienen los humanos sobre la temporada de fiestas patrias, pues su percepción de las luces y pirotecnia es hasta 100 veces mayor, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las fiestas patrias para los perros y otras mascotas representa una fuente intensa de estrés, miedo y riesgo para su salud. Especialistas y académicos coinciden en que la pirotecnia puede tener consecuencias físicas y emocionales en los seres sintientes.

¿Por qué la pirotecnia afecta a las mascotas?

De acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, el impacto auditivo de la pirotecnia es hasta 100 veces mayor en animales que en humanos, debido a su hipersensibilidad sonora. Esta condición provoca reacciones que van desde cambios de conducta hasta afectaciones en su sistema nervioso y auditivo.

Debido a la intensidad de este ruido, los animales interpretan el hecho como una “amenaza directa”, según el médico veterinario argentino Dr. Diego Ferrera, director del Consultorio Veterinario Paunero:

“Los animales realmente lo perciben como una situación de peligro. El cuerpo reacciona liberando adrenalina y aparecen signos claros de estrés”. Dr. Diego Ferrera, director del Consultorio Veterinario Paunero

En entrevista con medios locales, dicho experto destacó que entre los efectos físicos más comunes se encuentran:

Aumento de la frecuencia cardiaca

Respiración agitada o jadeo excesivo

Hipersalivación

Temblores

Incontinencia urinaria

En casos más severos, el estrés sostenido puede derivar en daños al sistema auditivo, crisis respiratorias o descompensaciones cardíacas.

Además de los efectos físicos, la pirotecnia genera alteraciones emocionales importantes. Según la UNAM, los perros pueden presentar hiperactividad, agresividad, pánico o conductas inhabituales, como intentar huir del hogar.

Algunos signos de ansiedad son:

Pupilas dilatadas

Necesidad constante de esconderse

Rasguñar puertas o paredes

Hacer hoyos en patios o jardines

Buscar desesperadamente a sus tutores

A esto, la UNAM suma que los componentes químicos de la pirotecnia, como pólvora y pegamentos, pueden causar irritación ocular y respiratoria. Algunos animales incluso sienten curiosidad por los fuegos artificiales, lo que incrementa el riesgo de quemaduras.

¿Qué mascotas son más vulnerables a sufrir un ataque por pirotecnia?

Foto: Getty Images

En perros, las razas braquicefálicas (como el bulldog inglés, bulldog francés o pug, son particularmente vulnerables), según el Dr. Diego Ferrera, pues su anatomía respiratoria, sumada al aumento de la frecuencia respiratoria por el estrés, puede generar episodios graves, sobre todo en perros con antecedentes de cardiopatías.

Otro factor de riesgo es la edad

Por su parte, la UNAM precisó que en los gatos, su visión más aguda hace que los destellos nocturnos también resulten altamente molestos y estresantes.

¿Cómo proteger a tu perro durante la pirotecnia?

De acuerdo con los expertos, existen una serie de acciones que pueden ayudar a reducir el impacto del ruido, tales como:

Resguardar a las mascotas en un lugar cerrado y seguro con agua y alimento

Poner música o televisión para amortiguar los sonidos externos

Acompañarlas y mantener la calma, ya que los animales perciben el estrés humano

Jugar o hacer ejercicio antes de que inicie la pirotecnia

Ofrecer snacks o juguetes que ayuden a liberar ansiedad

Trasladar a las mascotas en transportadora

Colocar el árbol de Navidad en una base firme y asegurar las luces

Evitar cambios bruscos en la alimentación

En casos graves, se recomienda consultar previamente a un veterinario para evaluar la posibilidad de un tratamiento adecuado.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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