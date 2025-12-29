Ella es Flossie, la gata más longeva del mundo… ¡tiene 30 años!

GENERANDO AUDIO...

Flossie, el gato más longevo con 30 años. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Flossie no es una gata cualquiera, pues este 29 de diciembre inauguró una nueva década de vida al cumplir 30 años, una edad extraordinaria que la consolida oficialmente como la gata viva más longeva del mundo, de acuerdo con Guinness World Records.

Su historia no solo es sorprendente por los años que ha vivido, sino también por la resiliencia y el amor que ha encontrado a lo largo de una vida marcada por varios cambios de hogar.

A pesar de su avanzada edad, Flossie continúa mostrando una admirable vitalidad, tiene problemas de visión y es sorda, condiciones comunes en gatos longevos, pero camina por sus propios medios, se desplaza con seguridad por su entorno y mantiene un carácter dulce y afectuoso; quienes la conocen aseguran que sigue repartiendo el mismo amor que cuando era joven.

Una gata récord que sigue disfrutando la vida

Desde hace aproximadamente tres años, Flossie vive en Reino Unido bajo el cuidado de Vicki Green, su actual dueña. Vicki ha contado que, lejos de mostrarse apática, la gata sigue siendo “juguetona y curiosa”, además de conservar un gusto muy claro por la comida. “Ella nunca rechaza la oportunidad de disfrutar de una buena comida”, comentó al sitio de Guinness World Records.

Flossie pasa gran parte del día durmiendo, ronroneando y disfrutando de mimos, pero también explora su casa y se adapta con facilidad a las rutinas diarias. Su manta amarilla favorita y una cama cálida se han convertido en parte esencial de su comodidad.

Una vida con varios hogares y despedidas

La historia de Flossie comenzó en diciembre de 1995, cuando fue encontrada viviendo como gata callejera en una colonia cercana a un hospital en Merseyside. Algunos trabajadores decidieron ayudar a los gatitos del lugar y adoptaron a varios de ellos.

Flossie fue acogida por un empleado del hospital, con quien vivió durante los primeros diez años de su vida, rodeada de cuidados, alimento y cariño.

Tras el fallecimiento de su primer dueño, la gata pasó a vivir con la hermana de este, con quien compartió 14 años más. Sin embargo, nuevamente la muerte marcó su destino y Flossie quedó sin hogar cuando su segunda cuidadora también falleció, para entonces, ya tenía 24 años.

Durante los siguientes tres años, fue cuidada por el hijo de su última dueña, quien hizo lo posible por atenderla, pero finalmente tomó una decisión difícil y responsable: confiarla a la organización de bienestar felino Cats Protection, al reconocer que no podía cubrir todas las necesidades de una gata tan mayor.

El descubrimiento que sorprendió a todos

Fue en Cats Protection donde el caso de Flossie llamó poderosamente la atención, al revisar su historial veterinario, los voluntarios quedaron impactados. “Nos quedamos estupefactos cuando vimos que Flossie tenía 27 años”, recordó Naomi Rosling, coordinadora de la sucursal de la organización.

Ese hallazgo dio inicio al proceso de verificación que, en 2022, llevó a Guinness World Records a reconocer oficialmente a Flossie como la gata viva más longeva del mundo, cuando tenía 26 años y 316 días, una edad equivalente a más de 120 años humanos.

Un nuevo capítulo con Vicki Green

Contra todo pronóstico, ya que la mayoría de las personas suelen preferir adoptar gatos jóvenes, Flossie encontró un nuevo hogar con Vicki Green, asistente ejecutiva con amplia experiencia en el cuidado de gatos mayores.

Los primeros días no fueron sencillos. “Las primeras noches hacía mucho ruido porque no veía en la oscuridad y estaba un poco confundida en su nuevo entorno, pero ahora duerme toda la noche acurrucada en la cama conmigo”, contó Vicki, hoy, la convivencia se ha transformado en una rutina tranquila y amorosa.

Vicki asegura que siempre quiso ofrecer a los gatos mayores una vejez digna y cómoda. “Sabía que Flossie era especial, pero no imaginé que compartiría mi casa con un poseedor de un récord mundial”, confesó.

¿Y el récord en el mundo canino?

Así como existe una gata longeva, también hay un referente en el mundo de los perros, según Guinness World Records, el perro más viejo del mundo verificado es Bluey, un Australian Cattle Dog que vivió 29 años y cinco meses.

Aunque en años recientes se reconoció a otro perro llamado Bobi con más de 30 años, ese récord fue retirado posteriormente por falta de evidencia concluyente.

Mientras tanto, Flossie continúa haciendo historia y demostrando que, con cuidados adecuados, paciencia y mucho amor, la edad puede ser solo un número, incluso cuando se trata de 30 años de vida.

