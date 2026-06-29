Max, quién es el perro rescatista mexicano que resultó herido tras salvar a 7 personas tras terremoto en Venezuela

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Foto de binomio canino en Venezuela. Crédito: Ejército Mexicano.

Max, el perro rescatista mexicano que viajó como voluntario a Venezuela resultó herido y regresó a México para su recuperación. El can ayudó a rescatar a siete personas que se encontraban entre los escombros de los edificios que colapsaron tras dos terremotos registrados el pasado miércoles.

Los terremotos de Venezuela han dejado casi mil 500 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Sin embargo, la búsqueda de sobrevivientes continúa en la zona a más de 90 horas de este doblete sísmico.

La periodista Azucena Uresti compartió la noticia en su cuenta de X (antes Twitter).

“Durante la misión, Max resultó herido. Afortunadamente, su estado de salud es estable, pero tuvo que regresar a México para iniciar su proceso de recuperación”, dice la publicación de la comunicadora.

🐕🇲🇽Max, el perro rescatista mexicano que participó como voluntario en las labores de búsqueda tras los terremotos en Venezuela, logró rescatar con vida a 7 personas, entre ellas 2 niños, además de 3 perros.



Durante la misión, Max resultó herido. Afortunadamente, su estado de… pic.twitter.com/xLtMSFZUxu — Azucena Uresti (@azucenau) June 28, 2026

De acuerdo con este mismo tuit, “Max participó en el rescate de siete personas, dos niños y tres perros, convirtiéndose en uno de los protagonistas de las tareas de emergencia“.

“Aunque sufrió algunas heridas durante los operativos, el rescatista se reporta estable y ya se encuentra de regreso en México”, dijo.

Perros rescatistas ayudan en Venezuela tras el doblete sísmico

El periodista Enrique Acevedo también compartió un video de dos labradores del ejército mexicano que se encuentran en Venezuela, quienes rescataron a un niño de 9 años en La Guaira, una de las zonas mas afectadas tras los terremotos.

Ambicioso y consejera. Dos de los elementos caninos del Batallón para Atención de Emergencias del ejército mexicano que han recuperado más de 20 cuerpos y rescatado a tres personas, incluyendo a un niño de 9 años en La Guaira, Venezuela. 🦮🐾🇲🇽 pic.twitter.com/VMXYUPk8w8 — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) June 28, 2026

El último balance oficial es de mil 450 muertos, 20 más que el sábado, y 3 mil 150 heridos. Al menos 189 edificios colapsaron totalmente en Venezuela por el doble terremoto.

¿Qué son los binomios caninos del Ejército Méxicano?

Max pertenece a los binomios caninos del Ejército Mexicano, los cuales juegan un papel crucial en la seguridad nacional; desde la detección de explosivos hasta el rastreo de narcóticos y la búsqueda de personas en desastres naturales.

Estos peludos tienen la oportunidad de salir de la ciudad, o del país, si es que sus habilidades son requeridas, este fue el caso de Max, que viajó a Venezuela para apoyar en a los rescatistas a encontrar sobrevivientes.

UnoTV tuvo la oportunidad de presenciar las prácticas de los binomios caninos en 2025, en esta cobertura se nos explicó que los perros llegan a los cuatro meses de edad a las instalaciones, para comenzar con su periodo de socialización: