Niño es localizado con vida entre los escombros por el Ejército Mexicano en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Niño de 9 años rescatado en Venezuela por Ej{ercito Mexicano. Foto: Sedena.

El Ejército Mexicano logró el rescate de un niño de aproximadamente 9 años durante las labores de ayuda humanitaria que realiza en Venezuela, luego de atender una emergencia en La Guaira, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Niño de 9 años rescatado en Venezuela por Ej{ercito Mexicano. Foto: Sedena.

El menor fue localizado con vida entre los escombros de una estructura colapsada y recibió atención médica tras ser evacuado.

De acuerdo con la Sedena, el rescate ocurrió durante la madrugada de este 28 de junio, cuando personal del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” respondió a un llamado para atender a personas atrapadas en una construcción colapsada sobre la avenida Corales, en el municipio de Vargas.

Ejército Mexicano realiza rescate de niño en La Guaira

Según la información de la Sedena, una célula de rescate del Batallón de Atención a Emergencias localizó al menor mediante la técnica de llamado y escucha, al detectar que permanecía atrapado en un espacio aislado dentro de la estructura.

Una vez confirmada su ubicación, el personal inició las labores de corte, penetración y remoción de escombros para acceder al sitio donde se encontraba el menor.

Las maniobras de rescate se extendieron durante seis horas continuas hasta lograr extraer con vida al niño, de aproximadamente 9 años.

Niño de 9 años rescatado en Venezuela por Ej{ercito Mexicano. Foto: Sedena.

Atención médica tras el rescate en Venezuela

Después de ser evacuado, el menor recibió atención inmediata por parte de una célula del Servicio de Sanidad del Ejército Mexicano, que le brindó los primeros auxilios en el lugar.

Posteriormente, fue trasladado al Área de Concentración de Víctimas instalada en el Campamento Militar del municipio de Vargas, donde continuó recibiendo atención.

La Sedena señaló que estas acciones forman parte de las labores de ayuda humanitaria que realiza el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” en el municipio de Vargas, en La Guaira, Venezuela, para atender a la población afectada.

El rescate fue realizado por personal del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, que respondió al reporte de personas atrapadas en una estructura colapsada sobre la avenida Corales.

Es importante señalar que la localización del menor fue posible mediante técnicas especializadas de búsqueda en espacios confinados, lo que permitió mantener las labores de rescate hasta lograr su extracción con vida.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.