ARMY de BTS, más que fans: qué significa, cuándo nació y por qué es tan poderoso

Es clave en el éxito de BTS. Foto: AFP/Archivo

Con el anuncio de los conciertos de BTS en México, una palabra se repite en redes sociales, noticias y anuncios: ARMY.

Pero ¿qué significa realmente este término y qué hay detrás de su relación con la banda de k-pop?

¿Qué significa ARMY?

ARMY es el nombre con el que se conoce a los seguidores de BTS, grupo de K-pop formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Es un acrónimo de Adorable Representative M.C. For Youth, Representantes Adorables de la Juventud en español, aunque también significa “ejército”, una referencia directa al respaldo constante que los seguidores brindan al grupo.

Por otro lado, el nombre de BTS en coreano, Bangtan Sonyeondan, se traduce como Boy Scouts a prueba de balas, lo que refuerza la idea de que BTS y su ARMY se protegen mutuamente.

Su influencia va más allá de la música, pues se ha consolidado como una comunidad global con presencia en conciertos, plataformas digitales y causas sociales.

¿Cuándo y cómo nació el ARMY de BTS?

El nombre oficial del fandom fue anunciado el 9 de julio de 2013, a través del blog oficial del grupo, poco tiempo después de su debut.

Desde entonces, cada año los fans celebran esa fecha como el aniversario del ARMY.

Tienen sus propios códigos y expresiones

Además de apoyar a BTS en conciertos y lanzamientos, el ARMY ha desarrollado un lenguaje propio que combina palabras en coreano, abreviaturas en inglés y códigos que identifican al fandom en redes sociales y eventos.

Como se menciona en redes sociales, entre los términos más usados se encuentra “OT7″, que expresa apoyo a los siete miembros, y “comeback”, usado cuando el grupo lanza nueva música.

También es común el uso de palabras en coreano como “maknae” (el integrante más joven) o “saranghae” (te amo), aunque estos dos también se atribuyen a la cultura del kpop. Aunado a ello, esta comunidad utiliza el corazón morado como símbolo del ARMY.

Este lenguaje ha sido clave para fortalecer la identidad del fandom y su capacidad de organización a nivel global.

¿Qué hacen las ARMY de BTS?

El ARMY es conocido por su organización y participación activa. Entre las acciones más comunes de los fans se encuentran:

Apoyar lanzamientos musicales en plataformas digitales

Impulsar tendencias en redes sociales

Organizar eventos presenciales y celebraciones

Realizar proyectos benéficos en nombre del grupo

Apoyar campañas solidarias y sociales

BTS ha reconocido en diversas ocasiones que el papel de su fandom ha sido clave en su éxito internacional.

¿Cómo ser ARMY oficial?

Cualquier persona que escuche y disfrute la música de BTS puede considerarse parte del ARMY, ya que no existen requisitos obligatorios para ser fan.

Sin embargo, algunos seguidores cuentan con la Membresía Oficial Global del ARMY Fanclub, la cual ofrece beneficios adicionales, como:

Identificación oficial de miembro

Preventa de boletos para conciertos

Acceso a contenido exclusivo

Uso de la plataforma Weverse

Participación en eventos especiales online u offline

Para el ARMY, BTS no es solo música, es un vínculo que cruza idiomas, fronteras y generaciones. Porque, como dicen sus seguidores, mientras existan siete integrantes y millones de corazones morados, el apoyo será siempre OT7.

