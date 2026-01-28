LEGO Botanicals le apuesta a la experiencia que deje recuerdos de cara al Día del Amor y la Amistad

GENERANDO AUDIO...

Foto: Alberto Estrada

“Bloom Bar” es un sitio donde las flores formadas por bloques de LEGO, son las protagonistas listas para ser el marco perfecto de una foto o para armarse desde cero.

Los bricks de la reconocida marca LEGO se transforman en más que una vivencia, si no en un momento que perdure para siempre.

Foto: Alberto Estrada

Para Brenda Quevedo, directora de Marketing de Grupo LEGO LATAM, aseguró que “vamos a venir a florecer todos los productos que tenemos, pero donde las personas, no importa quién sea o la relación que tengas, es el momento de venir a construir juntos”.

En ese sentido coincide, Cesar Ridruejo, general Manager de LEGO LATAM, “nosotros proponemos en crear algo juntos, porque cada vez que construyes una flor o un bouquet, siempre te llevas ese recuerdo del momento en que lo construiste”.

Además, señaló que el regalo no es precisamente para esa fecha, sino que puede ser para otras oportunidades como el Día de la Madre o en la Navidad.

La variedad de flores que se pueden hacer con los bricks de LEGO va desde las tradicionales rosas, pasando por los tulipanes y hasta los cactus.

Cabe destacar que México, es el primer país donde se instala un lugar de este tipo y de acuerdo con los directivos de LEGO es porque en aquí en el país tienen una “apreciación increíble”.

¿Cuándo y dónde se presenta LEGO Botanicals Bloom Bar?

Foto: Alberto Estrada

La experiencia que ofrece LEGO se podrá apreciar del 29 de enero al 3 de marzo en la calle Carlos Dickens 20, Polanco, Ciudad de México.

Con un horario de 11 a 18 horas, los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita, la experiencia de las siete salas, como el invernadero, el área de creación de bouquets o el jardín de suculentas.

También quienes acudan a vivir la experiencia tendrán la oportunidad de tomarse fotos en los spots diseñados para la ocasión.

Paredes echas con flores de LEGO, macetas y arreglos florares serán los sitios ideales para tomarse fotos y videos listos para subirse a redes.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.