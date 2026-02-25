¡El kombate llegó! Mortal Kombat presenta a Johnny en su nuevo tráiler; ve aquí

La sangre vuelve a correr; a pocos meses de su estreno, Warner Bros. Pictures sorprendió con un nuevo tráiler de Mortal Kombat II. Tal como se prometió, llega Johnny Cage (Karl Urban) quien tendrá uno de los papeles principales en esta esntrega.

Tras ser extrañado en la primera parte (2021), esta secuela promete entregarnos una versión rota del legendario peleador hollywoodense

Detrás de cámaras regresa el director Simon McQuoid, quien vuelve a tomar el control de la secuela tras la película de 2021. El guion está a cargo de Jeremy Slater y está basado en la franquicia creada por Ed Boon y John Tobias.

¿Qué podemos esperar de Mortal Kombat II según el nuevo tráiler?

La trama se centra en Johnny Cage, una antigua estrella del cine de acción que atraviesa el peor momento de su carrera. El tráiler lo muestra desgastado, lejos de la fama y atrapado en producciones menores, con un físico que recuerda mucho a las versiones vistas en Mortal Kombat X y Mortal Kombat 11.

Sin embargo, su vida dará un giro inesperado cuando es convocado al torneo Mortal Kombat. Allí deberá luchar por el destino de la humanidad junto a Raiden, Lui Kang y los campeones del Reino de la Tierra para enfrentar una amenaza mayor: el temible Shao Kahn, quien funge como el gran villano de esta entrega.

La sinopsis oficial adelanta una batalla definitiva y brutal contra el régimen de Shao Kahn, que amenaza con destruir Earthrealm y a sus defensores. Todo apunta a que esta vez veremos un torneo mucho más cercano al espíritu clásico del videojuego.

Además del debut cinematográfico de esta versión Johnny Cage, el avance también destaca la llegada de Jade, quien parece tener un rol importante dentro del conflicto. El tráiler le dedica varias escenas, dejando claro que será clave en la lucha contra Outworld.

¿Cuándo se estrena Mortal Kombat II?

Mortal Kombat II llegará exclusivamente a cines e IMAX en México el 6 de mayo de 2026, mientras que el estreno en Estados Unidos será el 8 de mayo; es decir, dos días antes llegará a nuestro país.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, Warner anunció la tercera entrega de esta saga basada en el icónico videojuego. Por lo que es posible que tengamos un final abierto en esta secuela.

