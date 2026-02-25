Probamos al Warlock, la nueva clase de Diablo II: Resurrected, una adición excelente a un juego legendario

GENERANDO AUDIO...

Warlock, la nueva clase en Diablo II/Imagen: Blizzard

Probamos el Warlock para Diablo II: Resurrected y aunque lanzar un personaje nuevo para un juego que salió originalmente hace 26 años puede parecer una locura, después de haber jugado Reign of the Warlock, estamos convencido de que, más bien, es algo que nos quedaron a deber todo este tiempo.

¿Qué es la clase Warlock en Diablo?

En todos los años que has jugado Diablo, tal vez nunca hayas escuchado la clase Warlock, pero siempre ha existido en el lore, sólo que con diferente nombre.

En la historia de Santuario siempre hubo magos que buscaban obtener poder ilimitado a través de medios oscuros. Sabemos que existieron siete clanes de hechiceros; uno de ellos, el clan Vizjeri (al que el mago de Diablo I pertenecía) descubrió por accidente cómo teletransportar demonios de los Infiernos Ardientes al mundo mortal. Sin embargo, fue por estar trayendo entidades demoníacas constantemente a Santuario que los Demonios Primordiales descubrieron ese mundo y decidieron invadirlo, por lo que los Warlock jugaron un papel muy importante en desatar los eventos que suceden en los juegos. Esto también causó una guerra interna entre los Vizjeri y los demás clanes que duró 7 años y dejó al gremio en el golpeado estado que se ve en el primer juego. Después del conflicto, el resto de los magos acordaron jamás usar magia demoníaca y crearon una orden llamada Viz-jaq’taar que se dedicaría a cazar y asesinar a hechiceros oscuros.

Mecánicas del Warlock, una clase versatil con un poco de todo

En cuanto a gameplay, el Warlock es un maestro de las artes prohibidas que controla demonios a la distancia, lanza poderosos hechizos y, además, es muy diestro con las armas: una mezcla de varios estilos de juego en uno sólo por lo que puedes elegir entre tres árboles de habilidades, o tres tipos diferentes de Warlock:

El árbol de invocación de demonios: te permite invocar entre tres entidades diferentes: el Goatman, que sirve para ataques cuerpo a cuerpo, el Tainted que se especializa en ataques a distancia y el Defiler que con la habilidad de binding hace que puedas controlar a cualquier otro demonio que te encuentres en tu camino.



El resto de la selección de habilidades en este árbol es para mejorar las estadísticas de tus nuevas mascotas demoníacas, incrementar su velocidad, el tiempo que permanecen en el campo de batalla y la cantidad de defensa y vida que tienen. Después de tantos años luchando contra demonios, se siente extraño, pero satisfactorio, poder controlar algunos para derrotar al mal con más mal.

El segundo árbol es para el lanzador de hechizos o la especialidad chaos: la primera ramificación te permite controlar los ataques de fuego, los cuales se representan de diferente manera en el campo de batalla. Puedes disparar tu poder como una ola de fuego que afecta en línea recta a tus enemigos o como un anillo de brasas que se expande poco a poco haciendo daño a todo lo que toque.



La segunda ramificación es para el control del miasma (o aire fétido), que aumenta exponencialmente según la cantidad de adversarios que logres afectar al mismo tiempo.



La tercera ramificación sirve para lanzar sigils, los clásicos círculos símbolos que se dibujan en el piso para realizar rituales. Según el que lances, tendrá diferentes efectos en tus contrincantes; el sigil lethargy hace que se muevan más lento, ranker los desorienta y death hace que exploten instantáneamente. El control de los sigil es especialmente útil para el control de hordas de enemigos y para beneficiar a otros jugadores cuando seas parte de una party.

El árbol de especializaciones eldritch: enfocado en mejorar las habilidades con las armas. Lo interesante es que el Warlock no blande las armas como cualquier otro personaje que hayamos visto antes sino que las hace levitar con la mente y añade hechizos para hacerlas más letales.



Al controlar las armas con la mente, ambas manos quedan libres; por primera vez tenemos un personaje que puede usar armas de dos manos y escudo al mismo tiempo lo que abre muchísimas posibilidades de configuraciones diferentes que mantendrán entretenidos a los jugadores por otros 26 años. Las armas se mejoran con los hexes (maleficios)y solamente puedes tener uno de tres activo a la vez; bane que añade extra daño, purge que hace que los enemigos exploten al contacto y siphon que reduce el daño de los enemigos.

El Warlock en Diablo II, ¿vale la pena?

Esta expansión no sólo trae un personaje nuevo, también añade mucho contenido posjuego, nuevos objetos, más pestañas para el stash y mecánicas nuevas para todos los demás personajes. Lograron crear una clase que se siente fresca y al mismo tiempo encaja perfecto con el Diablo clásico; es decir, respetaron el legado pero impulsaron la franquicia a nuevos horizontes. El hecho de que Blizzard siga creando contenido nuevo para un juego de hace casi 30 años es una forma de decir que siguen teniendo presente un hito tan importante en la historia del gaming como es Diablo II.

Nos parece un excelente homenaje a la franquicia, especialmente ahora que la saga se acerca a su aniversario número 35 el próximo año.

¿Para qué plataformas está disponible Diablo II: Reign of the Warlock?

Diablo II está disponible en PC (vía Battlenet), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S

