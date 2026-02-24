One Piece temporada 2: Iñaki Godoy entrenó en la Arena México rumbo a la Gran Ruta

GENERANDO AUDIO...

Foto: Netflix

La temporada 2 de One Piece está cada vez más cerca y como parte de su promoción en México, Netflix realizó el Dojo del Capitán en la Ciudad de México. El evento se llevó a cabo en la Arena México, donde Iñaki Godoy, protagonista del live action, participó en un entrenamiento especial inspirado en el viaje hacia la Gran Ruta.

¿Qué fue el Dojo del Capitán de One Piece?

Foto: Netflix

El Dojo del Capitán fue una dinámica simbólica en la que Iñaki Godoy entrenó con luchadores mexicanos como representación de la preparación que enfrenta Monkey D. Luffy antes de cada gran desafío.

En el anime y el manga, antes de arcos clave como Alabasta o Enies Lobby, siempre hay un momento de crecimiento. Esta activación trasladó esa idea al mundo real: antes de entrar a la Gran Ruta, el capitán debe estar listo.

Al finalizar el entrenamiento, el actor recibió una máscara como símbolo de haber superado la prueba, reforzando la narrativa de preparación rumbo a la temporada 2 de One Piece.

¿Qué otras actividades hubo rumo a la temporada 2 de One Piece?

Foto: Netflix

El Dojo del Capitán fue parte de una serie de dinámicas en México. Iñaki Godoy también participó en actividades de cocina y retos de destreza como parte de la promoción.

Durante el evento se presentó un adelanto exclusivo de la nueva temporada. Lo mostrado anticipa una historia de mayor escala e intensidad, marcando un punto clave en el camino hacia la Gran Ruta.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de One Piece?

La temporada 2 de One Piece en Netflix llegará el 10 de marzo, continuando el sueño de Luffy de convertirse en el Rey de los Piratas.

