Primeras impresiones de Life is Strange: Reunion, el fin de la trilogía nos trae respuestas y nuevas preguntas

Life is Strange: Reunion/Imagen: Square Enix

Ya probamos Life is Strange: Reunion y, en el tiempo que lo jugamos, respondimos la pregunta en la mente de todos los fans: ¿cómo sigue viva Chloe? Y, sobre todo, ¿hay un final canon en el primer juego?

De entrada, el juego se siente como una continuación directa de Double Exposure, con el mismo ambiente, los mismos personajes y la carrera de Max en marcha. Y aunque el gameplay es igual al de los juegos anteriores, agradecemos el regreso del poder de Max de regresar el tiempo, algo que sentimos que nos hizo falta en Double Exposure.

¿Cuál es el final canónico de Life is Strange?

Ahora, los desarrolladores se esforzaron mucho en hacer que ningún final de Life is Strange sea canon. Dependiendo de qué elegimos, es cómo va a darse la relación Chloe y Max. Por ejemplo, si Chloe es sacrificada por Arcadia Bay, Max está extrañada por su aparición y cree que está viendo una aparición; es algo que rompe con su ya de por sí rara realidad. Ahora que, si Chloe es salvada, la conversación va más hacia el tiempo que pasaron separadas y cómo se dio el fin de su relación.

Pero el hecho es que, sin importar la elección del primer juego, Chloe está de vuelta con los recuerdos de ambas realidades, tanto donde vive como donde muere. Y esto se debe a que, en los eventos de Double Exposure, Max accidentalmente une dos realidades paralelas y eso repercute en Chloe, cuya muerte al inicio o al final del juego, es un punto de bifurcación temporal y las decisiones de Max no hicieron sino causar estragos en el tejido de la realidad.

Y esa premisa es un excelente punto de partida para Reunion que, además de todo, es el fin de la trilogía.

Dos protagonistas, un cierre a la historia de Life is Strange

En Life is Strange: Reunion, tenemos la combinación de todo lo que ha hecho grande esta narrativa. Por un lado, podemos jugar como Max, quien tiene de vuelta su poder de regresar el tiempo y, así, resolver puzzles. Pero también tenemos la posibilidad de tomar fotografías y darles doble exposición, como en Double Exposure. En lo que pudimos jugar, no se nos reveló si también podríamos usar la habilidad de navegar entre realidades alternas, pero esperamos que esa mecánica del juego anterior pueda volver de alguna forma.

Por su parte, Chloe vuelve como personaje jugable, después de su aventura precuela en solitario, Before the Storm. Y ver el mundo desde su perspectiva rebelde siemrpe es interesante. En especial, la mecánica de entrar en debates con las personas y contestarles con los argumentos necesarios para ganar la discusión nos pone en un ejercicio de agilidad mental en el que prestar atención a los detalles tiene su recompensa.

Poder contrastar a Chloe con Max como persopnajes jugables le da un nuevo ángulo al juego y, en realidad, es algo de lo que más nos entusiasma. Esperamos poder tener más de esta dualidad en la versión completa del juego.

¿Cómo afectan las decisiones de Life is Strange y Life is Strange: Double Exposure en Reunion?

Todas las decisiones que hemos tomado en los dos títulos anteriores de la serie principal tienen peso. La psique de los personajes, sus pensamientos, sus recuerdos, su percepción hacia otros y la forma en la que se han relacionado entre sí tienen el peso de la historia que hemos construido a lo largo de dos juegos.

Por ejemplo, detalles como los mensajes de texto, las anotaciones en el diario y hasta los monólogos internos de Chloe y Max son diferentes dependiendo de las decisiones que hemos tomado. Y eso se agradece, ya que no cierra la puerta a que la historia tiene que jugarse de una forma “correcta”.

La verdad, el estudio pudo haber manejado muy mal esta trama, pero se nota el esfuerzo por no hacer canon ninguna decisión de los jugadores y respetar el peso dramático de la decisión de Max. Y, en este sentido, nos entregan una premisa interesante que resuena con el primer juego, pero que también tiene sentido con Double Exposure. No es algo que se siente forzado ni que nos obligue a acomodarnos a una u otra decisión, pero que tampoco les resta peso a nuestras decisiones en el juego. Al contrario. El juego presenta preguntas difíciles y una relación tambaleante entre ambas protagonistas, y ya queremos conocer todo lo que el juego tiene que ofrecer.

¿Cuándo se estrena Life is Strange: Reunion?

El juego estará disponible el 26 de marzo.

¿Para qué plataformas se lanzará Life is Strange: Reunion?

El final de la trilogía llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (vía Steam).

