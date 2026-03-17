Reseña de Proyecto Fin del Mundo, la nueva épica espacial de Ryan Gosling es sustancia y espectáculo

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Ryan Gosling protagoniza Proyecto Fin del Mundo/Imagen: Sony Pictures

Proyecto Fin del Mundo, ¿vale la pena? La nueva película de Ryan Gosling, dirigida por la dupla que nos trajo el Spider-Verse y Lluvia de hamburguesas, Phil Lord y Christopher Miller, es una odisea espacial que es tanto espectáculo como sustancia; una historia emocional visualmente impactante. Reseña sin spoilers.

Tráiler de Proyecto fin del mundo

Esta épica espacial es tan emocional como espectacular. Visualmente propositiva y con una combinación atinada de drama y comedia, la cinta le permite a Ryan Gosling explotar al máximo su rango actoral.

¿De qué trata Proyecto fin del mundo?

La historia, basada en la obra de Andy Weir, sí, el mismo autor de The Martian, nos presenta un maestro de escuela varado por su cuenta en una nave espacial. No recuerda quién es, su misión ni dónde está, pero pronto descubre que es la última esperanza de la humanidad… e incluso más allá.

Al ser Ryan Gosling el único sobreviviente en la nave, la película le deja explorar su rango actoral de forma magistral, con prácticamente dos horas seguidas siguiéndolo a él en cada escena. Incluso cuando tiene un personaje secundario cuya sorpresa no queremos arruinar, es fascinante ver la manera en la que Gosling nos hace sentir su interpretación como algo vivo y real. La película es ficción científica en género, pero en modo es un dramedy; una comedia que te hace llorar, un drama que te hace reír, como suele suceder con las mejores obras de su tipo.

Proyecto Fin del Mundo, ¿vale la pena?

La cinta carga con el legado de The Martian, con una exploración de la humanidad a través de la ficción científica. La dupla de directores logra una adaptación soberbia que toma partes de cintas espaciales de la talla de Odisea 2001 en el espacio, Contacto o Ad Astra, pero con una voz única.

En Proyect Hail Mary, el vacío del espacio se siente imponente, ominoso y dominante, pero también nos recuerda la fascinación de lo que se encuentra más allá de las estrellas y, sobre todo, la importancia de generar conexiones, porque eso podría ser la diferencia entre sobrevivir y la extinción total. Y, sí, verla en IMAX es parte de la experiencia completa.

Damos a esta cinta 5 Rockys de 5.

¿Cuándo se estrena Proyecto Fin del Mundo?

La cinta llega a nuestro país el 19 de marzo de este año.

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