Sony enfrenta demanda millonaria de 2700 millones de dólares: jugadores podrían recibir dinero

Sony enfrenta en Reino Unido una demanda colectiva que podría costarle hasta 2.700 millones de dólares (48 millones ,186, mil 225, pesos) tras ser acusada de prácticas anticompetitivas relacionadas con la PlayStation Store. El mundo gamer podría estar frente a uno de los juicios más importantes en la historia reciente de la industria.

El caso representa a aproximadamente 12,2 millones de usuarios de PlayStation que, según los demandantes, habrían pagado precios inflados por juegos digitales y contenido adicional dentro de la plataforma.

¿De qué acusan a Sony en la demanda millonaria?

La demanda, liderada por la defensora del consumidor Alex Neill, sostiene que Sony habría abusado de su posición dominante en el mercado al obligar a que las compras digitales de juegos y microtransacciones se realicen exclusivamente a través de la PlayStation Store.

Esto, según el reclamo, permitiría a la compañía mantener precios artificialmente altos, ya que no existe competencia directa dentro de su propio ecosistema digital.

El caso está siendo analizado en el Competition Appeal Tribunal en Londres y forma parte de una ola de demandas contra grandes compañías tecnológicas por el control de sus tiendas digitales.

Si la demanda prospera, los jugadores que hayan comprado juegos o contenido digital en PlayStation durante los últimos 10 años podrían recibir una compensación estimada de 217 dólares (3,874 pesos) por persona.

Un problema que afecta a toda la industria gaming

El juicio contra Sony no ocurre en el vacío. En el Reino Unido ya existen casos similares contra otras plataformas digitales. Por ejemplo, recientemente se permitió avanzar una demanda colectiva contra Steam que involucra a 14 millones de usuarios. Además, Apple también fue señalada por abusar de su posición dominante en la App Store, una decisión que actualmente se encuentra en apelación.

Esto refleja una tendencia global, los reguladores están prestando cada vez más atención al poder que tienen las grandes plataformas digitales sobre los precios y la distribución de contenido.

¿Qué dice Sony sobre la demanda?

Por su parte, Sony rechaza las acusaciones y asegura que el mercado sigue siendo competitivo, argumentando que su ecosistema compite directamente con plataformas como Microsoft con Xbox y Nintendo.

Sus abogados también señalan que la empresa ha invertido miles de millones de dólares durante años para desarrollar su infraestructura digital y que los márgenes obtenidos por la venta de juegos no son excesivos.

Según la compañía, permitir que terceros vendan juegos fuera de su tienda digital implicaría que otros negocios se beneficien de la infraestructura que Sony ha construido.

