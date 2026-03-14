Polémica gamer: Casa Blanca usa música de Wii Sports en video militar y desata críticas

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Nintendo nunca se ha dejado legalmente. Foto: Gettyimages

Un nuevo video difundido desde cuentas asociadas a la Casa Blanca encendió la polémica en redes sociales al utilizar elementos de la cultura gamer para acompañar imágenes de operaciones militares. El material mezcla escenas de ataques contra Irán con fragmentos y música del videojuego Wii Sports, uno de los títulos más emblemáticos de Nintendo.

Este no es el primer caso en el que la cultura gamer aparece dentro de contenidos políticos recientes. En semanas pasadas, también circularon publicaciones que utilizaron referencias a franquicias populares como Call of Duty y Pokémon para acompañar mensajes relacionados con operaciones militares.

¿Cómo es el video de Nintendo que subió la Casa Blanca?

El clip nuestra imágenes de secuencias de minijuegos como boliche, tenis y golf, mientras suena la música característica del título lanzado originalmente para la consola Nintendo Wii. El resultado generó fuertes críticas en redes, donde usuarios señalaron que el video trivializa un conflicto armado al presentarlo con una estética similar a la de un videojuego.

La polémica no solo se centra en el tono del video, sino también en el uso de material relacionado con Nintendo dentro de un mensaje político. Aunque algunos expertos consideran que podría entrar dentro del llamado “uso legítimo”, otros señalan que también podría interpretarse como una utilización indebida de propiedad intelectual o una posible dilución de marca.

La situación ha generado debate entre jugadores y analistas sobre el uso de videojuegos dentro de mensajes institucionales o propaganda política. Muchos fans consideran que este tipo de contenido descontextualiza el entretenimiento digital y lo convierte en una herramienta de comunicación gubernamental.

¿Qué respondió Nintendo?

Hasta el momento, Nintendo no ha emitido una postura oficial sobre el uso de su música o referencias visuales en el video. Sin embargo, la compañía es conocida por defender con firmeza sus propiedades intelectuales, incluso en casos mucho menores relacionados con el uso de su contenido.

Por ahora, el episodio deja abierta una discusión incómoda dentro de la industria: qué sucede cuando los íconos del gaming terminan apareciendo en mensajes políticos que poco tienen que ver con el mundo del entretenimiento.