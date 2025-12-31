Stranger Things 5 arrasa en Navidad y marca un nuevo récord de vistas en Netflix

GENERANDO AUDIO...

La temporada fue dividida en tres entregas. Foto: AFP/Archivo

Netflix vivió la Navidad más vista de su historia, y gran parte del mérito se lo debe a “Stranger Things”. De acuerdo con un reporte del medio estadounidense Variety, la plataforma registró su mayor audiencia global un 25 de diciembre, impulsada por el estreno del segundo volumen de la temporada 5, la entrega final de la serie creada por los hermanos Duffer.

Aunque Netflix no reveló cifras exactas exclusivas del Día de Navidad (ya que también influyeron eventos como los partidos de la NFL), sí confirmó que “Stranger Things 5” fue el contenido más visto del día a nivel mundial, gracias al lanzamiento de tres nuevos episodios.

Ese impulso permitió que la temporada alcanzara 34.5 millones de vistas durante la semana del 22 al 28 de diciembre, convirtiéndose en su segundo mejor desempeño semanal, solo detrás de su estreno en noviembre.

Foto: Reuters

El debut inicial de la temporada había marcado 59.6 millones de vistas, el mejor arranque en la historia de Netflix para una serie en inglés. Sin embargo, la plataforma no desglosa el rendimiento por volúmenes, por lo que no es posible saber si el primer o segundo bloque de episodios tuvo mayor impacto. Lo que sí está claro es que el fenómeno sigue más vivo que nunca, y todavía queda un episodio por estrenarse.

Dominio total en el Top 10 de Netflix

Durante la semana navideña, “Stranger Things” no solo lideró el ranking, sino que invadió el Top 10 con varias de sus temporadas anteriores. La primera temporada volvió a colocarse entre lo más visto, al igual que las temporadas 2, 3 y 4, confirmando el efecto nostalgia y maratón típico de fin de año.

En el resto del ranking destacaron títulos como Emily in Paris temporada 5, el especial de Dave Chappelle The Unstoppable… y, curiosamente, el clásico navideño Dr. Seuss’ The Grinch, que dominó la categoría de películas en inglés.

¿Cuándo se estrenó el episodio final de “Stranger Things”?

El episodio 8, titulado “El mundo al derecho” o “The Rightside Up”, se estrenÓ el 31 de diciembre de 2025 en Netflix. Marcando el cierre épico de la quinta y última temporada de la serie