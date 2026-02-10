Reseña de Crisol: Theater of Idols, body horror a la española, entre Blasphemous y Scorn, ¿vale la pena?

GENERANDO AUDIO...

Crisol: Theater of Idols/Imagen: Blumhouse Games

Crisol: Theater of Idols es un título desarrollado por Vermila Studios y publicado por Blumhouse Games, el brazo de gaming de la icónica productora de cine de terror, Blumhouse, por lo que las expectativas eran sumamente altas. Y, la verdad, no decepciona. Reseña sin spoilers.

Crisol es un juego con una propuesta temática interesante, una mezcla de folclor español que parece una evolución natural de Blasphemous combinado con el body horror y el gameplay que raya en lo grotesco de un juego como Scorn.

¿De qué trata Crisol: Theater of Idols?

Crisol: Theater of Idols/Imagen: Blumhouse Games

En el juego, tomamos el papel de Gabriel, un soldado elegido por El Sol, uno de los grandes dioses de este universo. Tras sufrir un naufragio, despertamos en Tormentosa, una región costera dominada por El Mar, otro de estos dioses primigenios. Y las referencias e inspiraciones tanto de la tradición judeocristiana católica, así como del paganismo son evidentes. Pero la mezcla da un escenario único que toma elementos claramente españoles y los retuerce hasta crear su mitología propia.

En Crisol, todo está dominado por la sangre. Recibimos la sangre de El Sol, para ser su guerrero elegido; la sangre se traduce en municiones para nuestras armas santas, absorbemos sangre de animales para recuperar salud y de humanos, para tener sus recuerdos y crear copias fieles de objetos. La sangre es indispensable para los rituales, la sangre llama.

Crisol: Theater of Idols, un FPS con body horror y folclor español

En este FPS, el gunplay es deliberadamente pesado y torpe, para hacernos sentir realmente el peligro de estar frente a los enemigos, en su mayoría, estatuas animadas o autómatas asesinos. Además, cada ataque nos cuesta, literalmente, sangre, por lo que debemos hacer un manejo cauteloso de recursos y saber cuándo gasta balas o cuándo arriesgarnos para atacar cuerpo a cuerpo con un cuchillo.

Crisol: Theater of Idols/Imagen: Blumhouse Games

Los detalles del juego son especialmente notables, ya que parece ser que cuidaron varios aspectos para verter el alma de España en el juego. El diseño sonoro es opresivo y agresivo, ideal para generar la atmósfera deseada, mientras que la música no es necesariamente la mejor, pero cumple su parte para ponernos en contexto con la región de Tormentosa.

Algo que sí hay que notar es que el juego tiene una opción de audio en español ibérico, que queda perfectamente a tono con la arena dramática elegida, y parece ser el idioma en el que se supone que lo juguemos, aunque existe también doblaje en inglés. Y, la verdad, las actuaciones de voz en español ibérico es sumamente competente.

Crisol: Theater of Idols/Imagen: Blumhouse Games

Gráficamente, el juego luce bien, en una combinación entre el realismo y el estilo que nos recuerda a obras como Bioshock, toda proporción guardada. Probamos el título en PlayStation 5, donde encontramos fluidez y cantidad de fotogramas por segundo estables en la mayoría del gameplay, salvo en algunos momentos donde tuvimos bajadas que no arruinaron el juego, pero sí fueron evidentes.

Crisol: Theater of Idols es un título de horror de supervivencia que vale la pena conocer, tanto para fans de género como para quienes quieran tener una experiencia distinta, con un ambiente mitológico pocas veces explorado de esta forma en el que los límites de lo sagrado y lo profano se desdibujan constantemente.

Crisol: Theater of Idols/Imagen: Blumhouse Games

Crisol: Theater of Idols, ¿vale la pena?

Damos a este juego una calificación de 4 de 5. Tiene múltiples elementos llamativos, una propuesta que se siente fresca en un mundo que nos invita a explorar y sumirnos en la pelea entre dioses donde los humanos y la sangre no son más que peones y moneda de cambio.

Crisol: Theater of Idols/Imagen: Blumhouse Games

