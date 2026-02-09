Gana hasta $200,000 pesos para desarrollar tu videojuego en Ingenia Play Lab, una incubadora que busca tu talento

GENERANDO AUDIO...

Ingenia Play Lab/Imagen: Ingenia

Ingenia Play Lab es una iniciativa de Ingenia, el centro de formación, profesionalización y vinculación para talentos creativos en el ámbito digital en Zapopan, Jalisco. Por medio de este proyecto, se busca inbucar startups de videojuegos y potenciar el talento creativo de la región, para convertir a Zapopan en el hub líder de desarrolladores en América Latina. Lo mejor es que los proyectos ganadores recibirán incentivos económicos de una bolsa de $450,000 pesos, así como apoyo legal e institucional, para llevar su juego al mercado.

¿Qué ofrece Ingenia Play Lab para los participantes?

Esta incubadora, además de los premios en efectivo, tiene para todos sus participantes formación técnica y de negocios especializada en videojuegos; apoyo en la construcción de proyectos y propiedad intelectual; conexión con empresas, expertos y oportunidades del sector y desarrollo de prototipos o MVPs listos para presentar a la industria

De igual forma, los participantes en la incubadora recibirán mentorías personalizadas con expertos, acompañamiento en propiedad intelectual y uso gratuito de la infraestructura y equipamiento de INGENIA: Centro Gamer y de Creación Digital. Pero quizás uno de los elementos más importantes es que participar en la convocatoria ofrece la posibilidad de obtener vinculación con la industria y posibles inversionistas, así como la participación en torneos, hackatones y Game Jams y acceso a eventos, conferencias y espacios de networking

¿Quiénes pueden participar en la incubadora de videojuegos Ingenia Play Lab?

Se tienen que reunir los siguientes requisitos, para poder formar parte del programa:

Ser mayores de edad

Residir en México o en cualquier país de Latinoamérica

Ser recién egresado, profesionista o desarrollador independiente

Puede universe personas de manera individual o en equipo con una idea o prototipo de videojuego en desarrollo

Tener disponibilidad de hasta 5 horas a la semana para participar de manera híbrida en el proceso

Tener disponibilidad de asistir de manera presencial en eventos clave

De igual forma, se necesita tener experiencia comprobable en alguna o varias de las siguientes áreas:

Programación / desarrollo de videojuegos

Animación 2D/3D

Arte Digital

Realidad Virtual y Aumentada

Efectos Visuales VFX

Producción virtual

Narrativa, guion, diseño de niveles

Producción musical y edición Sonora

Esto con el fin de asegurar viabilidad y continuidad de los proyectos, así como para tener un proceso de selección enfocado en personas con un enfoque dirigido al desarrollo de videojuegos.

¿Cuánto dura Ingenia Play Lab?

El programa tiene una duración total de 28 semanas y se divide en tres fases clave:

Fase 0 – Preincubación (6 semanas): Diagnóstico de capacidades, fortalecimiento de ideas y herramientas base.

(6 semanas): Diagnóstico de capacidades, fortalecimiento de ideas y herramientas base. Fase 1 – Incubación (12 semanas): Modelo de negocio, asesoría legal, validación, acceso a talleres y participación en el Gamer’s Choice Festival.

(12 semanas): Modelo de negocio, asesoría legal, validación, acceso a talleres y participación en el Gamer’s Choice Festival. Fase 2 – MVP Launch (8 semanas): Desarrollo de un producto funcional, vinculación con la industria e inversión.

¿Qué ganan los finalistas de Ingenia Play Lab?

Al finalizar el programa, los tres mejores proyectos recibirán un incentivo económico, se trata de una bolsa total de $450,000 pesos mexicanos, que serán divididos entre el primero, segundo y tercer lugar acorde a su desempeño y evaluación.

Para poder conocer más a detalle el programa, pero sobre todo, para entender la importancia de que una institución del gobierno apoye el desarrollo de videojuegos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Salvador Villaseñor Aldama, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Municipio de Zapopan, quien encabeza los esfuerzos de Ingenia Play Lab.

De acuerdo con lo que nos cuenta, Ingenia Play Lab reconoce la necesidad de impulsar el gaming en México y su desarrollo como un sector económico estratégico, así como un activo cultural capaz de impulsar el beneficio social.

Entrevista con Salvador Villaseñor Aldama, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Municipio de Zapopan

Nación Gamer: ¿Cuéntenos un poco, por favor, de Ingenia Play Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el objetivo?

Salvador Villaseñor Aldama: Bueno, en Play Lab es una política pública abierta para todas y todas las personas que quieren, que están inmersas en la industria, los videojuegos, que prácticamente estamos buscando posicionar este sector productivo como un sector estratégico en el municipio de Zapopan para que impulsemos personas que tengan el talento, el desarrollo de los videojuegos sea un desarrollo en el pensamiento disruptivo, temático, tecnológico, matemático, que realmente puedan potencializar un videojuego.

En este caso son 20 videojuegos los que vamos a la gran final para que se puedan exponer a nivel nacional e internacional. Entonces, la idea es tener una incubadora de proyectos. Es una incubadora de proyectos que estamos trabajando de la mano de dos grandes aliados donde posicionamos a los a los participantes pueden ser una persona o por equipos y que realmente creen un videojuego.

Lo que queremos es que México se posicione en la industria del videojuego, pero como un gran exportador de talento. Hoy por hoy, México es el número uno en el en el país, en Latinoamérica, en gamers. En el 2025 tuvimos ventas anuales de más de $47 mil millones de pesos.

¿Entonces, qué quiere decir con esto? Que Zapopan tiene muy clara la lectura para poder posicionar un sector estratégico para el municipio, para que vengan muchas personas y posicionarnos como el gran epicentro de las industrias creativas digitales, incluidas videojuegos, streaming, creaciones de podcast, narrativa gráfica, realidad aumentada y poder llevar el municipio a otro a escala de otro nivel, pero sobre todo llevar a las personas.

Por eso queremos invitar a todas las personas que están interesadas en crear un videojuego, inclusive desde etapa cero hasta etapa ya avanzada y que se pueda potencializar para poder comercializar.

El desarrollo de videojuegos en México necesita crecer como industria

NG: ¿Qué es lo que se necesita dentro de la industria del videojuego en México para poder crecer?

SV: Mira, yo estoy convencido que en México hay mucho talento, lo que se necesita es ganas de hacerlo y creérnosla. O sea, como mexicanos tenemos que creernos que podemos impulsar este talento y llevarlos a escalas, a escalas de otro nivel, a primer mundo. Realmente tenemos mucho talento en México, tenemos muchas mujeres y hombres que hacen videojuegos, que juegan videojuegos, que creen que la industria es potente, solo necesitan aliados. Hoy por hoy, el gobierno eso es lo que estamos haciendo o siendo un gran aliado de ustedes los creativos, ustedes los desarrolladores y que realmente tengan un espacio público abierto, gratuito, con equipo de última generación donde realmente puedan desarrollar este este potencial del talento en la industria de los videojuegos.

NG: ¿El objetivo es profesionalizar la industria, es la captación de recursos, es apoyar proyectos independientes o cuál es la motivación detrás de hacer una incubadora de videojuegos?

SV: Yo marcaría tres objetivos principales uno en crear políticas públicas asertivas en lo que realmente está moviendo la comunidad y el sector estratégico. Los sectores estratégicos hoy por hoy han crecido y han salido nuevos sectores estratégicos que hace años no sabíamos que iban a existir.

El segundo es de la mano de los creadores, hacer que sea un instrumento para crear bienestar y tener una buena, un buen trabajo, donde realmente podamos, como tal, la desigualdad. Y en tercero, tener espacios públicos donde realmente los creadores tengan este espacio, donde se sientan confiados, seguros, asesorados, animados, estimulados para poder desarrollar videojuegos con escala de nivel internacional.

En México sí se han desarrollado videojuegos interesantes, pero lo curioso es que se comercializan en Brasil. Entonces que hemos estado buscando los mercados más interesantes en la industria, como Málaga, España como Santiago de Chile, como el mismo Brasil en París, haciendo estas estrategias y alianzas para poder escalar el talento mexicano a esos niveles y que puedan llegar a empresas asiáticas, empresas norteamericanas, empresas canadienses, donde haya un juego, un videojuego interesante y también el gobierno ayude de la mano de los aliados y de obviamente, de las personas que los crean. Obtener fondos de financiamiento para que se haga un modelo de negocio interesante.

“Yo estoy convencido que en México hay mucho talento, lo que se necesita es ganas de hacerlo y creérnosla” — Salvador Villaseñor Aldama, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Municipio de Zapopan

NG: ¿Por qué fijarse en los videojuegos? ¿Cuál es el beneficio o cómo es la aproximación desde gobierno que identifican un sector estratégico en lo económico o en lo cultural? ¿O por qué fijarse específicamente en el gaming?

SV: En Zapopan nos fijamos en muchos sectores estratégicos interesantes. Hace algunos años empezamos fijándonos con el sector de la narrativa gráfica del desarrollo de cómics. Hicimos una cooperación con el gobierno francés y nos ha ido muy bien. Han llegado muchos artistas de todo el mundo, inclusive, eh llegó uno de Afganistán, un artista de esta magnitud que ha sido esta incubadora de narrativa gráfica de cómics hemos puesto, estamos posicionando ahorita una el tema de impulsar la creación de contenidos digitales, de podcast, son de podcast que son de streaming, entonces estamos creyendo que eso es lo que estamos viendo los jóvenes en la industria y obviamente los videojuegos forman parte y complementan todo lo que conlleva este gran clúster creativo innovador, como también el posicionamiento de los juegos de mesa. También es un mercado muy interesante que Zapopan tiene clara lectura y lo estamos impulsando. Estamos participando en ferias en Chile, en Europa, en Francia, donde tenemos excelentes creadores de juegos de mesa. Entonces nunca se. Pues obviamente tu juego de videojuegos siempre debe estar al margen de potencializar este sector productivo y más que México es uno de los países de Latinoamérica que más videojugadores tiene en Latinoamérica, entonces por eso estamos volteando a ver y es un sector que realmente no lo han impulsado, arropado como debe ser todos los gobiernos.

Entonces nosotros estamos haciendo eso, de generar políticas públicas para arropar a nuestros beneficiarios, a nuestros, a nuestros ciudadanos y obviamente a los mexicanos y mexicanas que puedan tener un nivel de mucho mayor escalabilidad en su desarrollo de ese producto.

NG: Dentro de esa lectura, ¿cuáles son los principales beneficios y las oportunidades que han identificado dentro de la industria de los videojuegos en México?

SV: Uno La innovación, el pensamiento descriptivo. Ahorita si lanzamos uno muy interesante con jóvenes de bachillerato o chicas de prepa, donde realmente con la Comisaría de Zapopan sacaron un videojuego muy interesante que era para proteger la identidad de los niños y las niñas, entonces con unos juegos sencillos lo desarrollaron nosotros lo incubamos y con la comisaría, que son los expertos que llevan la seguridad del municipio, estamos evitando la manipulación de la identidad de los niños y las niñas, inclusive el abuso por medio de plataformas digitales.

Eso es el gran talento que pueden hacer los jóvenes desde una computadora o de una máquina de videojuegos o de cualquier herramienta digital. Esos gobiernos antiguos y voltear a buscar gobiernos de personas, gobiernos que la gente que, que con que trabajemos de la mano de la gente para generar políticas públicas que realmente tengan tracción.

NG: Hay estudios internacionales como Ubisoft, como Rockstar, que tienen sus subsidiarias, ya sea en Quebec, en Hong Kong, en múltiples lugares del mundo. ¿Por qué no hay Rockstar México? ¿Por qué no hay Ubisoft México?

SV: Fíjate, yo creo que por el talento lo tenemos, pero no, no tenemos políticas públicas asertivas para que vengan a instalarse aquí. Estuve hace algunos meses en Santiago de Chile con una persona que hace Game Development y es proveedor de Ubisoft y los desarrolladores de los juegos de mesa, digo perdón, de los videojuegos, son chilenos, pero tienen un creativo, uno de narrativa gráfica. Un desarrollador de tecnología tiene uno de realidad aumentada, es un grupo de personas. ¿Este interinstitucional donde forman este juego? ¿Qué me decía él? Ellos están buscando el talento latino porque saben la resiliencia, la creatividad que tenemos todos los latinos. Lo que nos falta obviamente es el apoyo por parte de empresas o gobierno para que realmente se fortalezcan con un buen andamiaje financiero y andamiaje jurídico para que vengan y se instalen aquí.

Nosotros nos encargaremos después de ingeniar la de buscar a todos y todas a estos inversionistas que puedan fondear obviamente estas estos videojuegos y obviamente vincularnos con estas grandes empresas que tú mencionas como yo, tenemos el logo muy claro y el target muy directo en Ubisoft, en Canadá, no precisamente en Quebec, entonces estamos trabajando de ahí para que no quede nada más en desarrollo, sino que quede en un sector estratégico productivo.

Ingenia Play Lab, una oportunidad para impulsar el talento local de desarrollo de videojuegos

NG: Entonces, sí hay una comunicación directa con los estudios extranjeros y se busca un poquito de inversión extranjera

SV: Por supuesto, claro, de aquí acuérdate que en Ingenia Lab empiezan desde etapa cero, pues ya en un modelo más avanzado para validar el modelo del mercado, validar el videojuego, darle un andamiaje financiero, andamiaje jurídico y después de que esté listo empieza la tercera etapa, que obviamente es lo que queremos hacer.

NG: Algo muy importante y que siempre ha afectado de la industria es la verificación del juego. Siempre es el primer enemigo a vencer. Hay pánico satánico, los videojuegos; hay tiroteos, los videojuegos; hay narcocultura, los videojuegos. ¿Cómo podemos dejar de vilificar los videojuegos?

SV: Yo creo que el este tema de estigmatizar también la palabra lo hemos hecho nosotros en el entorno que lo jugamos. Hay unos videojuegos, por ejemplo muy interesantes la platicando que construyen el tejido social y agrupan las comunidades, inclusive son incluyentes. ¿Los videojuegos en los que tú acabas de salir tienen cierto tenor para personas de mayor de edad, ¿no? La situación de México es complicada en algunas situaciones. Algunos estados hay unas situaciones que nos conllevan y por eso nos dramatizamos las acciones de los videojuegos.

Pero no hay que dejar de olvidar que es un videojuego, que es un desarrollo de la mente descriptiva en el que estamos trabajando y haciendo cambio está platicando la mente en diferentes cuestiones. Yo creo que de manera de socializar y con este tipo de políticas públicas podemos llegar a comunicar que todos los videojuegos son buenos, o sea, la mayoría de los míos.

Quiero decir, la mayoría de los videojuegos son buenos y obviamente, pues separarnos de los que no creamos en el criterio de cada una de las personas que son buenos obviamente, pues separarlos en otro segmento no, pero en este caso estamos buscando videojuegos que tengan temáticas interesantes que puedan ser eh, videojuegos que puedan escalar, hacer simuladores médicos, simuladores de tema de ingeniería aeronáutica espacial, que puedan ser simuladores para poder apoyar el apoyo para poder trabajar en la agroindustria, en el campo.

Esa es la visión que estamos buscando en temas de prevención, en temas de cuidar la identidad de las personas. Eso es lo que estamos buscando, ¿no?

Convocatoria de Ingenia Play Lab/Imagen: Ingenia

NG: ¿Y nos puede contar un poquito de Ingenia? ¿qué es? ¿cómo funciona? ¿cómo se pueden acercar las personas a este proyecto?

SV: Está muy fácil. Esta convocatoria estará abierta hasta el 11 de febrero, es nomás meterse al link Ingenia Zapopan punto com.

Ahí obviamente estarán llenando lo que viene siendo la solicitud de la requisición para ingresar como participante del proyecto y vienen las fases como una fase de iniciación. Y la otra fase ya es un tema de valoración de la metodología y el tema jurídico y todo lo que conlleva para hacer más sólida la startup o este proyecto. Después nosotros se irán segregando algunos proyectos y nos quedaremos con 20.

Estos 20 ya estarán en la última fase, que son más. Son cerca de 20 26 semanas de incubación presencial y daremos una premiación del primer lugar entre $200,000. El segundo $150,000 y el tercero $100,000. Esae premiación o este incentivo económico es precisamente para eso, para incentivar y para que vean esta creación de modelo de sector productivo como un negocio y que sigan invirtiendo en más modelos y en más pensamientos y en más ideas para poder seguir creando.

Nosotros en general, quiero subrayar que es un espacio público que está en el municipio de Zapopan, en la colonia Santa Margarita, un espacio abierto para todas y todos, para niños y niñas y un lugar estratégico en un en un polígono estratégico donde estamos convirtiendo un gran un gran polo de innovación creatividad de este sector de la industria. Próximamente también estamos trabajando en la industria del cine y crear a lo largometrajes, posicionar a estos estudiantes y chicas que también estudian cine, que lo ven como un modelo de negocio interesante el stop-motion, la realidad aumentada.

Entonces estamos trabajando en este espacio gene para lograr muchas metas en este año 2026.

NG: ¿Y qué implica participar además del premio? ¿Qué implican las mentorías o estas asesorías o quiénes están detrás de todo este apoyo que se les va a dar durante todas estas semanas a los proyectos?

SV:Tenemos varios aliados que son los que dan las mentorías, las capacitaciones tanto nacionales y extranjeros. Implica mucha responsabilidad y ganas de hacerlo. Compromiso porque estamos dándole un espacio a las personas para que estén 26 semanas con nosotros trabajando en la incubación. Implica imaginar y tener ideas creativas, pero sobre todo que nos la creamos como mexicanos y mexicanas, que creamos que podemos hacer las cosas. Y implica también gran responsabilidad de crear un videojuego interesante y responsable que solucione problemáticas.

Y pues que depende de todos nosotros posicionar en un mercado tan interesante como este, como un sector estratégico. Obviamente en este caso Zapopan o sectorizado como un eje tractor, pero obviamente posicionarlo a nivel nacional para que vengan las empresas trasnacionales, como bien lo dices y tengamos el andamiaje en todos los aspectos, tanto intelectual, jurídico y financiero.

Invitamos a todas las personas que están inmersas en la industria de los videojuegos que jueguen videojuegos, pero que sobre todo tengan un pensamiento crítico, disruptivo, matemático, tecnológico, que tengan ganas de crear un videojuego en pro de la sociedad, un videojuego que tenga una gran escalabilidad. Invitarlos a Ingenia Lab a que participen en Ingenia, Zapopan, punto com.

¿Hasta cuando está abierta la convocatoria de Ingenia Play Lab?

La convocatoria está abierta hasta el 11 de febrero.

