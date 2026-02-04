Reseña de Dragon Quest VII Reimagined, la versión moderna de un clásico legendario, ¿vale la pena?

GENERANDO AUDIO...

Dragon Quest VII Reimagined/Imagen: Square Enix

Dragon Quest VII Reimagined, ¿vale la pena? Esta reinvención de uno de los clásicos absolutos de los JRPG es más que nostalgia, es una verdadera reconstrucción de todos los elementos que hicieron al juego grande combinado con décadas de aprendizaje en calidad de vida, todo envuelto en un empaque tan bello como encantador. Reseña sin spoilers.

Akira Toriyama y Square Enix, una dupla perfecta

Los diseños de Akira Toriyama resaltan y cobran nueva vida con esta estética 3D medio chibi medio Thunderbirds con el que sentimos que estamos jugando dentro de una maqueta. Gráficamente, el juego es una joya y cada escena, cada personaje, cada enemigo, luce mejor que nunca.

Los trazos de Toriyama son evidentes y los personajes guardan su esencia absoluta. Esto le da a cada NPC un aire de familiaridad, pero sin saber exactamente de dónde los conocemos. Similar a como sucede con otro título que utilizó esta fórmula ganadora: Chrono Trigger.

Mejoras y cambios en Dragon Quest VII Reimagined

La cámara ofrece un control prácticamente total que nos permite rotar 360 grados en la mayoría de los ambientes abiertos y, así, tener nuevas perspectivas y otra forma de explorar el mundo. Con esto, ya no estamos limitados al top down con una sola visión como en la era dorada de los JRPG de 16 bits.

Otra adición sustancial es la actuación de voz total para los personajes principales, prácticamente todas las interacciones importantes y todas las cutscenes, tanto en inglés como en japonés. Y en un juego tan cargado de narrativa, escuchar y no sólo leer hace un mundo de diferencia para la inmersión.

En cuanto al juego, Square Enix sabe dónde no se deben cambiar las cosas y las mecánicas centrales mantienen su esencia. El JRPG por turnos es tan rico y dinámico como siempre, con progresión de personajes sólidas, habilidades y equipamiento variable, para tener tu propio build a tu medida; eso sí, con elementos de la calidad de vida que nos permite tener combates más rápidos o, incluso, automáticos, con opciones en las tácticas de la party o de cada personaje, lo que vuelve menos tedioso el grindeo.

Dragon Quest es una franquicia de largo aliento y, en el caso de Dragon Quest VII Reimagined, sigue siendo cierto. Este juego tarda aproximadamente unas 50 horas en terminarse, aunque podría extenderse a 80+, si uno quiere exprimir al máximo su partida. Y, sí, mucho de ese tiempo se va en diálogos, en escuchar las historias de los personajes, en cutscenes y, sobre todo, en exploración.

Dragon Quest VII Reimagined, ¿vale la pena?

Si quieres aprovechar 80 horas en una historia con corazón, personajes entrañables y un loop de juego atrapante, recomendamos Dragon Quest VII Reimagined. Jugamos en la versión de Switch 2 y, la verdad, se siente como en casa.

Damos a este juego 5 de 5, por mantener la fidelidad del título original, pero con las adiciones necesarias para modernizar este clásico de la mejor forma posible.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos leer: