¿Adiós Series X? AMD insinúa que la siguiente Xbox ya está en desarrollo

Durante la más reciente llamada de resultados financieros de AMD, su CEO Lisa Su, soltó una de las noticias que más está moviendo al mundo gamer en 2026: el desarrollo de la nueva consola Xbox está “progresando bien para un lanzamiento en 2027”.

La declaración generó expectativa porque, aunque no es una confirmación oficial de Microsoft, es la primera vez que uno de sus socios de hardware ofrece una ventana tan concreta para que veamos la siguiente generación de Xbox en acción

¿Qué se sabe de la nueva consola de Xbox?

De acuerdo con la CEO, el corazón de esta potencial consola será un SoC (System-on-Chip) semi personalizado desarrollado por AMD, la misma empresa que ha estado detrás de los chips de cada Xbox desde la Xbox One. Según los reportes, ese silicio está tomando forma para poder soportar rendimiento de nueva generación, gráficos avanzados y posiblemente capacidades que van más allá de lo que hemos visto con Series X y Series S.

Esto también encaja con la estrategia general de Xbox de explorar hardware híbrido entre consola y PC y sumar tecnología de IA o aprendizaje automático.

¿Cuándo llegará la nueva Xbox?

Aunque AMD es clara al decir que “el desarrollo está bien encaminado para 2027”, hay una diferencia importante: eso no es lo mismo que una confirmación formal del lanzamiento de Microsoft.

Hasta ahora, ni Xbox ni Microsoft han anunciado la fecha oficial, así que este comentario debe tomarse como el primer indicio serio de cuándo podríamos ver la próxima Xbox.

Este posible lanzamiento también llega en un momento en que la actual generación lleva más de seis años en el mercado, un ciclo típico para consolas modernas.

Si la nueva Xbox efectivamente aterriza en 2027, marcaría un paso natural dentro de los ciclos de hardware, aunque también mantendría la presión sobre Microsoft para entregar algo verdaderamente innovador ante la inminente competencia de Sony y su próxima generación.

Ahora bien, si estas pistas terminan siendo ciertas, podríamos comenzar a ver teasers, demos tecnológicas o incluso un tráiler oficial en eventos como The Game Awards 2026 o ferias como E3 2027, antes de su posible estreno comercial más adelante ese año.

