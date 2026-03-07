352 mexicanos salen de Medio Oriente con apoyo de la SRE

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/ Ilustrativa

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 352 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente ante la tensión en la región. De acuerdo con la dependencia, las personas salieron principalmente desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

Según el reporte oficial difundido en redes sociales, la mayoría de los connacionales salió por vía terrestre hacia países cercanos donde el espacio aéreo permanece abierto, lo que permitió continuar su traslado fuera de la zona de conflicto.

SRE evacúa a mexicanos de Medio Oriente

La SRE detalló que sus embajadas en la región continúan brindando asistencia consular para apoyar a quienes buscan salir de estos países.

La dependencia explicó que, ante la apertura gradual de espacios aéreos, algunas aerolíneas ya reanudaron vuelos desde Emiratos Árabes Unidos.

Por ello, pidió a las personas mexicanas que ya tenían reservaciones de vuelo que contacten directamente a su aerolínea o agencia de viajes para confirmar su salida.

Además, las representaciones diplomáticas mexicanas siguen identificando rutas seguras de evacuación para los connacionales que aún permanecen en la región.

No hay mexicanos heridos, informa Relaciones Exteriores

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que hasta el momento no se reportan mexicanos afectados en su integridad física.

La dependencia reiteró que las embajadas y consulados en Medio Oriente mantienen líneas de contacto para brindar asistencia o protección consular a quienes lo requieran.

Entre los números de emergencia se encuentran:

Embajada de México en Irán: +989121224463

+989121224463 Embajada de México en Israel: 054-316-6717

054-316-6717 Embajada de México en Jordania: 0778 00 0494

0778 00 0494 Embajada de México en Qatar: 3363 4450

3363 4450 Embajada de México en Arabia Saudita: +966557539374

+966557539374 Embajada de México en Kuwait: +965 9401 6333

+965 9401 6333 Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273

504 54 0273 Embajada de México en Líbano: 03 044 598

03 044 598 Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

Las autoridades mexicanas indicaron que seguirán brindando apoyo consular para facilitar la salida segura de los connacionales que aún se encuentren en Medio Oriente.

