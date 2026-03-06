Instalan vallas a 30 metros de Palacio Nacional previo a marcha del 8M en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Rocío Ireta / Uno TV

El Centro Histórico de la Ciudad de México comenzó a reforzar su seguridad con la instalación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional, que separan aproximadamente 30 metros el recinto de la zona donde se concentrarán manifestantes durante la marcha del 8 de marzo (8M) en la Plaza de la Constitución.

Las estructuras metálicas fueron colocadas como medida preventiva ante posibles destrozos, mientras trabajadores realizaban labores de instalación con martillos y estructuras de metal alrededor del recinto presidencial.

Vallas y cerco se extienden a edificios del Centro Histórico

El operativo de protección no se limita a Palacio Nacional. Las barreras también comenzaron a instalarse en otros puntos del Centro Histórico, incluidos:

Palacio de Bellas Artes

Hemiciclo a Juárez

Zonas cercanas de Avenida Juárez

De acuerdo con reportes desde el lugar, el cerco incluye bloques de concreto y estructuras metálicas, lo que amplía el perímetro de seguridad respecto a años anteriores.

Además, se prevé que en las próximas horas el cerco se extienda hacia Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas donde suelen transitar las manifestaciones.

Foto: Rocío Ireta / Uno TV

Comercios del Centro Histórico se preparan para la marcha

Mientras las autoridades refuerzan el perímetro, comerciantes y restauranteros del Centro Histórico se preparan para cerrar temporalmente durante el paso de la movilización.

David, comerciante de la zona, explicó que el cierre suele ocurrir durante algunas horas, principalmente en el horario de comida.

“Cómo es justo en la hora de comida es mucha pérdida… en cuanto pase la marcha empezamos a abrir las cortinas”, comentó.

Por su parte, restauranteros señalaron que el cierre se realiza por seguridad del personal y de los clientes, mientras que otros negocios esperan que la jornada transcurra sin incidentes.

Foto: Rocío Ireta / Uno TV

Ambulantes optan por no salir a vender

Algunos comerciantes ambulantes prefieren no instalarse durante el día de la marcha, debido a que consideran que el ambiente puede volverse complicado.

María Isabel, vendedora en la zona, explicó que muchas veces las ventas bajan durante estas movilizaciones.

“No salimos porque luego se pone muy pesado… y las ventas están muy bajas”, comentó.

Aunque la movilización suele dispersarse después de algunas horas, comerciantes señalan que la afluencia de visitantes también disminuye tras el paso de las manifestaciones.

Foto: Rocío Ireta / Uno TV

