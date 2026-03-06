Exconsejero del INE advierte sobre posible “Plan B” electoral de Morena

GENERANDO AUDIO...

El exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, advirtió que la propuesta de reforma electoral impulsada por el Gobierno federal podría avanzar mediante un “Plan B” legislativo en caso de que no prospere el cambio constitucional en el Congreso.

Durante una entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, el especialista explicó que la iniciativa se encuentra actualmente en un proceso de deliberación pública, aunque considera que la propuesta constitucional “nació herida de muerte” debido a la falta de consenso político necesario para su aprobación.

