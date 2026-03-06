Listo el dictamen de iniciativa de reforma electoral; fechas clave de discusión en Diputados

GENERANDO AUDIO...

Alista dictamen de reforma electoral. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El dictamen de la iniciativa de reforma electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está listo en la Cámara de Diputados, confirmó Víctor Hugo Lobo, presidente de una de las comisiones encargadas de presentarlo, por lo que se prevé que el miércoles suba al Pleno.

“Ahorita tienen cinco días los compañeros integrantes de nuestras comisiones para hacernos llegar algunas consideraciones”, Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión Reforma Político-Electoral

Fechas clave de la discusión de la reforma electoral en Cámara de Diputados

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral lo discutirán en los siguientes días, consideró Víctor Hugo Lobo. De acuerdo con el diputado, el martes por la tarde noche se tendrá “la discusión plena de todo este documento”.

Mientras que el miércoles por la mañana, Víctor Hugo Lobo prever que el dictamen de la reforma electoral pueda pasar al Pleno de la Cámara de Diputados.

“Muy probable que estemos citando para el martes por la tarde noche, en donde estaremos en la discusión plena de todo este documento, para estar en posibilidades de remitirlo de inmediato al Pleno el miércoles por la mañana, después en la siguiente sesión, ya que se publique en la primera entrar a la discusión”, Víctor Hugo Lobo, presidente comisión Reforma Político-Electoral

La polémica reforma electoral de Claudia Sheinbaum

La reforma electoral enviada desde Palacio Nacional ha desatado debate entre integrantes de diferentes partidos políticos, entre ellos, Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, quien adelantó que votará en contra en discusión, al considerar que representa un retroceso para el sistema democrático mexicano.

En medio de la polémica, la mandataria morenista presentó el “Decálogo por la democracia”, el cual incluye cambios en:

La representación proporcional

Reducción del gasto

Mayor fiscalización

Regulación de inteligencia artificial en campañas

Eliminación del nepotismo

Fin de la reelección a partir de 2030

Expertos y analistas señalan que la reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional no será una solución para los problemas que enfrenta la vida política del país.

