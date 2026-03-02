8M y cambio de horario en la frontera: guía rápida para no confundirte este 8 de marzo

GENERANDO AUDIO...

El 8 de marzo coinciden 2 fechas importantes. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Este 8 de marzo coinciden dos fechas importantes: el Día Internacional de la Mujer y el cambio de horario en municipios de la franja fronteriza del norte del país. Para evitar confusiones, es importante distinguir que no se trata del mismo ajuste a nivel nacional.

¿Qué pasa el 8 de marzo?

8 de marzo: se conmemora el Día Internacional de la Mujer (8M), fecha dedicada a visibilizar la lucha por la igualdad de derechos, la erradicación de la violencia y el reconocimiento de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.

Ese mismo día, pero sólo en municipios fronterizos, inicia el horario de verano 2026

Inicio y fin del horario de verano en la frontera

Inicio: domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 horas (se adelanta una hora el reloj)

Fin: domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 horas (se atrasa una hora el reloj)

Este ajuste aplica únicamente en municipios de la franja fronteriza para mantener sincronía con Estados Unidos.

Estados y municipios donde aplica el cambio

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Baja California: Aplica en todo el estado

Punto clave para no confundirse

El horario de verano no aplica en el resto del país. Sólo los municipios fronterizos mencionados deberán adelantar su reloj la madrugada del 8 de marzo.

Así, mientras el país conmemora el 8M con marchas, actividades y llamados a la igualdad, en la frontera norte también se deberá ajustar el reloj una hora adelante.

