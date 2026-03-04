A cinco meses de la huelga, Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad analiza llevar el caso ante la Corte

GENERANDO AUDIO...

La huelga en el Nacional Monte de Piedad (NMP) cumplió cinco meses, mientras el sindicato de trabajadores analiza la posibilidad de llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en medio de la revisión de un amparo que declaró inexistente el movimiento.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del NMP, Arturo Zayún, señaló, en entrevista con El Sol del Bajío, que aún queda pendiente el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado y que, de considerarlo necesario, podrían escalar el expediente al máximo tribunal del país.

Tribunal revisa declaratoria de inexistencia

De acuerdo con Jorge Padilla, delegado sindical en Celaya, la empresa informó que un juez de distrito les otorgó un amparo en el que se declaró inexistente la huelga iniciada el 1 de octubre de 2025, bajo el argumento de que el sindicato no cumplió con sus estatutos y reglas internas para estallar el paro.

No obstante, el dirigente sindical subrayó que la resolución no es definitiva y que será un Tribunal Colegiado quien determine el fondo del conflicto laboral.

“En el proceso judicial vamos empatados. Nosotros ganamos una, la empresa otra; queda una instancia que es el recurso de revisión ante el tribunal colegiado, y además tenemos oportunidad, si lo consideramos necesario, de llevar el expediente a la Suprema Corte para que decida”, explicó Zayún a El Sol del Bajío.

Recuento sindical y origen del conflicto

El conflicto deriva del recuento ordenado en noviembre pasado por el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, a solicitud de la institución, para calificar el estallido de la huelga.

En ese proceso, de mil 893 trabajadores, el 7.3 por ciento ratificó el movimiento, argumentando violaciones al contrato colectivo de trabajo. La institución impugnó el resultado al señalar presuntas irregularidades en el procedimiento.

Impacto nacional y situación de trabajadores

Más de mil 800 trabajadores de 305 sucursales en todo el país permanecen sin recibir salario desde el inicio del paro. Además, alrededor de 5 millones de clientes no han podido liberar sus pertenencias empeñadas.

Según el sindicato, aproximadamente 80% de los clientes no ha realizado el refrendo por temor a que no se haga válido o por la complejidad de realizar los pagos a través de bancos o tiendas de autoservicio.

Mientras el conflicto continúa, los trabajadores han buscado empleos temporales o de medio tiempo para sostener a sus familias, ya que deben cumplir con guardias sindicales sin percibir ingresos.

