Reforma electoral del Ejecutivo llega al Congreso

| 14:21 | Iván Grifaldo | Uno TV
Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.

La Presidencia de la República entregó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral, la cual fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán. Incluye cambios en la representación proporcional, reducción del gasto, mayor fiscalización, regulación de inteligencia artificial en campañas, eliminación del nepotismo y fin de la reelección a partir de 2030.

¿Cuáles son los puntos clave de la reforma electoral propuesta por la Presidencia?

Durante esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó, en su conferencia de prensa matutina, esta reforma electoral, denominada “decálogo por la democracia”.

Durante su intervención, explicó que se trata de una reforma constitucional compuesta por 10 puntos.

Decálogo por la democracia

Te recomendamos:

¿Merecido descanso? Captan a Adán Augusto en lujoso hotel de 150 mil pesos por noche

Nacional

¿Merecido descanso? Captan a Adán Augusto en lujoso hotel de 150 mil pesos por noche

Desconexión digital avanza en el Congreso: empleados podrían dejar de responder mensajes fuera de horario

Nacional

Desconexión digital avanza en el Congreso: empleados podrían dejar de responder mensajes fuera de horario

“Método del lápiz”, la técnica que ayuda a salvar cultivos ante la falta de agua en México

Nacional

“Método del lápiz”, la técnica que ayuda a salvar cultivos ante la falta de agua en México

Fuerza Aérea Mexicana realizará ejercicios de vigilancia en Mérida rumbo al Mundial 2026

Nacional

Fuerza Aérea Mexicana realizará ejercicios de vigilancia en Mérida rumbo al Mundial 2026

Etiquetas: