Reforma electoral del Ejecutivo llega al Congreso

Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.

La Presidencia de la República entregó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral, la cual fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán. Incluye cambios en la representación proporcional, reducción del gasto, mayor fiscalización, regulación de inteligencia artificial en campañas, eliminación del nepotismo y fin de la reelección a partir de 2030.

¿Cuáles son los puntos clave de la reforma electoral propuesta por la Presidencia?

Durante esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó, en su conferencia de prensa matutina, esta reforma electoral, denominada “decálogo por la democracia”.

Durante su intervención, explicó que se trata de una reforma constitucional compuesta por 10 puntos.