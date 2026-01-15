A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 15 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Reunión en Palacio Nacional; la comisión encargada entrega proyecto de reforma electoral a la presidenta Claudia Sheinbaum

✔️ Atacan con ácido a marinos y policías en Colima; habían acudido a atender un caso de violencia familiar. Dos agentes de cada institución resultaron heridos

✔️ Extorsión asfixia a empresas: Coparmex revela que este delito alcanzó niveles registrados en 2018

✔️ Liberan al exrector de la Universidad de Campeche, José Alberto Abud; enfrentará su proceso en libertad

✔️ Papa León XIV mostró nuevamente su interés por visitar México. Así lo manifestó durante una reunión con el cardenal Carlos Aguilar Retes, arzobispo primado de México

✔️ Trump habla con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El mandatario estadounidense afirma que la relación con Venezuela “va muy bien”

✔️ Estados Unidos envía ayuda humanitaria a 24 mil cubanos tras el huracán Melissa; comienza con monto de 23 MDP

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.