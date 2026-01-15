Autonomía del INE garantizada: Ricardo Monreal

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Monreal aseguró que la autonomía del INE está garantizada en la reforma electoral que prepara el Gobierno federal y que será impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras una reunión de más de tres horas en Palacio Nacional, este martes 14 de enero de 2026.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados explicó que la iniciativa se construye bajo una premisa central: fortalecer la participación ciudadana, uno de los puntos en los que más ha insistido la presidenta. Incluso, dijo, se analiza la consulta popular como instrumento para que la gente opine sobre los temas clave.

Autonomía del INE y participación ciudadana, ejes de la reforma

Ricardo Monreal detalló que el proyecto de reforma electoral contempla entre 12 y 14 puntos, entre ellos la reducción del gasto electoral, el recorte de recursos a partidos políticos, así como cambios en la integración de las cámaras del Congreso.

El legislador subrayó que la presidenta fue clara al señalar que la autonomía del Instituto Nacional Electoral no está en riesgo. “La autonomía del INE está garantizada”, afirmó Monreal, al tiempo que recalcó que el objetivo es que la ciudadanía tenga un papel más activo en las decisiones del país.

Entre los temas que podrían someterse a consulta se encuentran la reducción del gasto de los órganos electorales, el financiamiento a partidos políticos e incluso asuntos como el fuero de los legisladores, siempre con la idea de ampliar la democracia participativa.

Monreal adelantó que la iniciativa podría presentarse en la segunda semana de febrero, y que antes de hacerlo buscarán acuerdos con los partidos aliados, PT y PVEM, para construir una propuesta conjunta. Una vez presentada formalmente, dijo, iniciarán también pláticas con la oposición.

Morena busca consenso con PT y PVEM

En el mismo encuentro participó el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien coincidió en que la reforma debe priorizar la participación del pueblo y el consenso entre las fuerzas políticas aliadas.

Adán Augusto señaló que el país entra en una nueva etapa en la que la ciudadanía debe ser quien ejerza el poder y decida el rumbo de la democracia participativa. Confirmó que el diálogo con el PT y el Partido Verde forma parte de la construcción del acuerdo político necesario para sacar adelante la reforma.

De acuerdo con los coordinadores parlamentarios, el siguiente paso será afinar el contenido de la iniciativa y socializarla antes de su presentación formal, prevista para las próximas semanas.

