Aseguran 212 kg de metanfetamina en Sonora y 16 mil 486 litros de químicos en Sinaloa

Decomiso de 200 kilos de metanfetaminas en Sonora. Foto: X @OHarfuch

Autoridades nacionales detuvieron a un hombre que transportaba más de 200 kilogramos de metanfetaminas en una camioneta, además de otras drogas. La detención se llevó a cabo en el estado de Sonora. Además, en un operativo en Sinaloa, decomisaron 16 mil 486 litros y 75 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas.

Autoridades decomisan drogas en Sonora, y sustancias químicas en Sinaloa

Como parte de las labores para reforzar la seguridad en carreteras del país, agentes de seguridad detuvieron a una camioneta en un puesto de inspección vehicular, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. En el interior del vehículo encontraron 212 kilos de metanfetaminas, 14 kilos de marihuana y 1 kilo de fentanilo.

El comunicado menciona que el vehículo salió de Culiacán, Sinaloa, con destino hacia Mexicali, en el estado de Baja California. El conductor de la camioneta fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que la mercancía asegurada fue neutralizada en el lugar.

Además del operativo en Sonora, las autoridades inhabilitaron 11 sitios en Cosalá, Sinaloa, que eran utilizados para resguardar material necesario en la elaboración de drogas sintéticas. También aseguraron 16 mil 486 litros y 75 kilos de sustancias químicas.

Estos operativos fueron posibles gracias al trabajo en conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

