Aseguran 2 inmuebles en Puebla y Tlaxcala; los usaban para guardar tráileres y mercancía robada

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, usaban taller como fachada para clonar tráileres. Foto: Especial

Autoridades federales encabezaron operativos simultáneos en los estados de Puebla y Tlaxcala, donde fueron asegurados dos inmuebles presuntamente utilizados para almacenar tractocamiones, tráileres y mercancía con reporte de robo, como parte de investigaciones contra el robo de transporte de carga.

Taller funcionaba como fachada de centro de clonación en Puebla

En el municipio de Tehuacán, Puebla, un operativo en la colonia Luis Donaldo Colosio, dejó al descubierto una presunta red dedicada al robo y alteración de unidades pesadas.

De acuerdo con los reportes ministeriales, detrás de la fachada de un taller mecánico, autoridades federales y estatales localizaron un espacio que funcionaba como un centro de clonación de tráileres, además de un área utilizada para incinerar autopartes, con el objetivo de eliminar evidencias.

Durante la intervención fueron halladas 11 unidades, de las cuales nueve contaban con reporte de robo, principalmente en el tramo carretero Cuacnopalan-Oaxaca, considerado como un punto crítico de asaltos al autotransporte.

Las investigaciones establecieron que en el inmueble se realizaba el remarcado de números de serie para dar una nueva identidad a los tractocamiones robados, mientras que las partes de unidades desmanteladas que no podían ser clonadas eran destruidas en un “crematorio”, donde se quemaban piezas plásticas, interiores y restos de vehículos.

Como medida de vigilancia, el predio contaba con un perro de raza Gran Danés, presuntamente utilizado para alertar sobre la presencia de extraños y custodiar el perímetro.

El inmueble quedó bajo custodia de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con los peritajes correspondientes sobre herramientas de remarcado y restos calcinados. El canino fue puesto a disposición de autoridades competentes para su resguardo y protección.

Acciones en Tlaxcala

En un segundo hecho, en el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, autoridades aseguraron una bodega presuntamente utilizada para el resguardo de tráileres, cajas de tráiler y mercancía robada, tras un operativo registrado la tarde del miércoles 21 de enero.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como resultado de trabajos de inteligencia vinculados a una investigación federal.

El cateo se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Diagonal Santa Cruz, en la colonia Tecpa Morales, luego de que un juez federal otorgara la orden correspondiente dentro de la carpeta de investigación C.I.FED/TLAX/DELTLAX/0000030/2026.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron un tractocamión marca International ProStar, color blanco, con placas 025-UP-7, acoplado a una caja seca con placas 19-UR-5K, además de ocho cajas de tráiler adicionales, la mayoría sin placas.

Entre las unidades aseguradas se identificaron cajas con números de serie 2V05324VE036095, 1JJV532W89L278836 y 3UTVS2539S8226729, así como otras sin número de serie visible o con número económico A10-297B.

Al interior del inmueble también fue localizado un inhibidor de señal con 24 antenas, equipo presuntamente utilizado para bloquear sistemas de comunicación y rastreo satelital de unidades robadas.

Además, se aseguraron más de 5 mil 500 cajas de sopa instantánea y diversos electrodomésticos, principalmente refrigeradores, mercancía que se encontraba almacenada en al menos dos cajas de tráiler y que fue identificada como producto de robo.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la autoridad ministerial federal, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

Fuentes federales indicaron que este aseguramiento representa un avance relevante en el desmantelamiento de estructuras delictivas dedicadas al robo de carga, con operaciones en los estados de Tlaxcala y Puebla.

De manera extraoficial, trascendió que este grupo podría estar relacionado con otra bodega asegurada meses atrás en el municipio de Chiautempan, en la zona limítrofe entre Tetela y El Alto, línea de investigación que ya es analizada por las autoridades.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.