La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de enero de 2026

Jesús Esteva, de la SICT habla sobre las obras carreteras y de bacheo en Puebla.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes de México, informó que para el 2026 se están realizando asambleas para la definición de 7 caminos de 10 kilométros.



Entre los proyectos destacados para este año:



-Modernización y ampliación de carreteras

-Caminos artesanales

-Inversión de Mega Bachetón 2026

-Infraestructura educativa en bachilleratos