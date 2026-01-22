La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de enero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 22 de enero de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 22 de enero de 2026
La presidenta adelanta que “la siguiente semana podría estar el dictamen del Tren Interoceánico”, esto, según la más reciente reunión que sostuvo con la fiscal, Ernestina Godoy.
Sheinbaum precisa que la siguiente semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard asistirá a Washington para abordar las relaciones comerciales bilaterales.
Jesús Esteva, de la SICT habla sobre las obras carreteras y de bacheo en Puebla.
Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes de México, informó que para el 2026 se están realizando asambleas para la definición de 7 caminos de 10 kilométros.
Entre los proyectos destacados para este año:
-Modernización y ampliación de carreteras
-Caminos artesanales
-Inversión de Mega Bachetón 2026
-Infraestructura educativa en bachilleratos
Harfuch anuncia: “Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado “El Bótox” en Michoacán, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía del estado de Michoacán. Este sujeto es responsable de extorsiones a limoneros y de otro productores. También es acusado de homicidio, incluido al líder de los limoneros, Bernardo Bravo”.
Por su parte, Omar García Harfuch reporta la baja en la incidencia delictiva.
Rosa Icela Rodríguez habla sobre la atención a las causas en la entidad. “Se llevaron a cabo diversas jornadas, talleres por la paz y contra las adicciones, ferias deportiva y muchas otras actividades culturales y educativas. También, de la mano con la iglesia católica se ha hecho el canje de 386 armas como parte del programa Sí al Desarme, sí a la Paz”.
Anuncia la instalación de la Universidad de las Artes en Puebla. Adiciona que en el estado se llevará a cabo la Olimpiada Conade 2026.
El gobernador de Puebla, describe el seguimiento puntual de los cuatro ejes que constituyen la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno federal.
Inicia conferencia de prensa, la Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, desde Puebla y acompañada del gobernador Alejandro Armenta, hablará de los resultados de la estrategia de seguridad en el estado, así como de la reconstrucción de caminos por parte de la SICT.
