Las de hoy | 22 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 22 de enero de 2026

El Universal, El Gran Diario de México: Nueva Corte lleva marcador de 7-0 en fallos a favor de la 4T

El pleno de nueve ministros ha ratificado, en los más de cuatro meses que lleva en funciones, proyectos y reformas impulsadas por López Obrador y por el Congreso con mayoría morenista.

Reforma: Golpea, insulta y soba con freno a aranceles

Tras las amenazas a Europa, Donald Trump suavizó su postura durante su participación en Davos, en medio del debate sobre posibles aranceles.

Milenio Diario: Trump pacta no usar la fuerza en Groenlandia… pero se aferra a la venta

Aunque bajó la tensión y descartó nuevos aranceles, el presidente de EU advirtió a Dinamarca que lo recordará si no cede; mientras, Putin minimizó el valor de la isla al estimarlo en “mil mdd”.

La Jornada: Trump recula; renuncia a uso de la fuerza en Groenlandia

El mandatario estadounidense desistió de recurrir a la fuerza y también se alejó de la idea de imponer aranceles a la Unión Europea.

Excélsior, El Periódico de la Vida Nacional: Pondrán reglas para usar IA en campañas

La presidenta adelantó que se impulsarán cambios legislativos con medidas y sanciones para evitar que la inteligencia artificial se use para desinformar en procesos electorales.

El Financiero: Cierra economía el 2025 con mejor desempeño

Se anticipa un crecimiento de 2.3% en diciembre, impulsado principalmente por el dinamismo del sector servicios.

El Economista: Trump baja el tono con Groenlandia; cancela nuevos aranceles a la UE

El presidente de Estados Unidos afirmó que alcanzó un acuerdo preliminar con la OTAN, lo que contribuyó a moderar la tensión con Europa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.