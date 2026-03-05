A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 5 de marzo de 2026

| 09:01 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Sheinbaum tiene “Plan B” si no se aprueba Reforma Electoral

✔️ Estados Unidos asegura que guerra contra Irán duraría 8 semanas

✔️ Apagón de gran magnitud afecta a la isla de Cuba

✔️ Descartan hoteleros cancelaciones para el Mundial 2026

✔️ FIFA y autoridades mexicanas revisan protocolos de seguridad para el Mundial 2026

