A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 5 de marzo de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Sheinbaum tiene “Plan B” si no se aprueba Reforma Electoral
✔️ Estados Unidos asegura que guerra contra Irán duraría 8 semanas
✔️ Apagón de gran magnitud afecta a la isla de Cuba
✔️ Descartan hoteleros cancelaciones para el Mundial 2026
✔️ FIFA y autoridades mexicanas revisan protocolos de seguridad para el Mundial 2026
