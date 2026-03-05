La mañanera de Claudia Sheinbaum, 5 de marzo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 5 de marzo de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 5 de marzo de 2026
Gabriela Cuevas habla sobre los avances en el Mundial Social, de la mano de Edna Vega abunda en las mil 200 canchas que se están edificando para este 2026 “son una herramienta de construcción de paz, de disciplina y trabajo en equipo”.
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy el tema central será el Mundial, en la mañanera acuden funcionarios coordinadores de actividades adyacentes a la próxima Copa del Mundo. Hoy se dará a conocer la dinámica para saber quién será el representante de México en la inauguración del evento deportivo.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento