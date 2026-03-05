La mañanera de Claudia Sheinbaum, 5 de marzo de 2026

Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy el tema central será el Mundial, en la mañanera acuden funcionarios coordinadores de actividades adyacentes a la próxima Copa del Mundo. Hoy se dará a conocer la dinámica para saber quién será el representante de México en la inauguración del evento deportivo.