A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 16 de marzo de 2026

| 08:34 | Pablo Valdes - Juan Rivas | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Las de hoy | 16 de marzo de 2026

Nacional

Las de hoy | 16 de marzo de 2026

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 16 de marzo de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 16 de marzo de 2026

Pese a los roces, PT reafirma: va con el Plan B junto a Morena y Verde

Nacional

Pese a los roces, PT reafirma: va con el Plan B junto a Morena y Verde

Detienen en Tlajomulco a "Pepe", operador logístico del CJNG y figura clave en la captura del "Mencho"

Nacional

Detienen en Tlajomulco a "Pepe", operador logístico del CJNG y figura clave en la captura del "Mencho"

Etiquetas: