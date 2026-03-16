Las de hoy | 16 de marzo de 2026

| 08:24 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX

UnoTV presenta las noticias principales este 16 de marzo de 2026

  • El Universal: El Mencho gastaba millones en pagos a su base social

El capo registró ayudas para tratamientos médicos, cirugías, comidas, fiestas, posadas, misas y flores a San Judas para generar apoyo entre la población, según revelan documentos de la narco nómina obtenida por El Universal.

  • Reforma: Van por ‘reformita’; PVEM y PT, intactos

Ponen en la mira al INE, congresos locales y regidores.

  • Milenio Diario: Arranca hoy revisión del T-MEC con la crisis petrolera de fondo

Equipos técnicos de México y EU intercambian agenda con coincidencias y diferencias; Trump presume acuerdos inminentes con Cuba e Irán, aunque Teherán niega todo acercamiento.

  • La Jornada: Sheinbaum: apoyo a Cuba proseguirá; es un pueblo hermano

Primero me ocuparé de Irán y luego de la isla: Trump. La solidaridad es un valor histórico de México, subraya la presidenta.

  • Excélsior: Anuncian Verde y PT respaldo total al Plan B

La propuesta que mañana presentará la presidenta no tocaría la estructura del INE, pero sí los sueldos de los consejeros, y abriría la puerta a consulta de temas electorales.

  • El Heraldo: Pactan apoyo total a Plan “B” de Sheinbaum

Morena, PT y Verde Ecologista cerraron filas y anunciaron que votarán en favor de la propuesta de la presidenta para disminuir privilegios en congresos estatales, los costos en municipios y fortalecer la consulta popular.

  • La Razón: Sheinbaum defiende apoyo para Cuba.

Reprueba críticas y dice que éste seguirá.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 16 de marzo de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 16 de marzo de 2026

Pese a los roces, PT reafirma: va con el Plan B junto a Morena y Verde

Nacional

Pese a los roces, PT reafirma: va con el Plan B junto a Morena y Verde

Detienen en Tlajomulco a "Pepe", operador logístico del CJNG y figura clave en la captura del "Mencho"

Nacional

Detienen en Tlajomulco a "Pepe", operador logístico del CJNG y figura clave en la captura del "Mencho"

Sheinbaum respalda llamado de AMLO para apoyar al pueblo de Cuba

Nacional

Sheinbaum respalda llamado de AMLO para apoyar al pueblo de Cuba

Etiquetas: ,