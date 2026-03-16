Las de hoy | 16 de marzo de 2026

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UnoTV presenta las noticias principales este 16 de marzo de 2026

El Universal: El Mencho gastaba millones en pagos a su base social

El capo registró ayudas para tratamientos médicos, cirugías, comidas, fiestas, posadas, misas y flores a San Judas para generar apoyo entre la población, según revelan documentos de la narco nómina obtenida por El Universal.

Reforma: Van por ‘reformita’; PVEM y PT, intactos

Ponen en la mira al INE, congresos locales y regidores.

Milenio Diario: Arranca hoy revisión del T-MEC con la crisis petrolera de fondo

Equipos técnicos de México y EU intercambian agenda con coincidencias y diferencias; Trump presume acuerdos inminentes con Cuba e Irán, aunque Teherán niega todo acercamiento.

La Jornada: Sheinbaum: apoyo a Cuba proseguirá; es un pueblo hermano

Primero me ocuparé de Irán y luego de la isla: Trump. La solidaridad es un valor histórico de México, subraya la presidenta.

Excélsior: Anuncian Verde y PT respaldo total al Plan B

La propuesta que mañana presentará la presidenta no tocaría la estructura del INE, pero sí los sueldos de los consejeros, y abriría la puerta a consulta de temas electorales.

El Heraldo: Pactan apoyo total a Plan “B” de Sheinbaum

Morena, PT y Verde Ecologista cerraron filas y anunciaron que votarán en favor de la propuesta de la presidenta para disminuir privilegios en congresos estatales, los costos en municipios y fortalecer la consulta popular.

La Razón: Sheinbaum defiende apoyo para Cuba.

Reprueba críticas y dice que éste seguirá.

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