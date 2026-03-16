La mañanera de Claudia Sheinbaum, 16 de marzo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 16 de marzo de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Mediante un enlace, la gobernadora Baja California, Marina del Pilar Ávila, inaugura la segunda etapa del Viaducto elevado de Tijuana, con lo que culmina en su totalidad la obra.
Además, presenta los precios promedio de la canasta básica.
Señala que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
Presenta, como cada semana, los precios promedios de la gasolina.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca la renovación de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, con lo que se mantiene en menos de 24 pesos el costo de la gasolina regular.
La mandataria federal comienza presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
– Enlace con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila
– Programas del Bienestar
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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