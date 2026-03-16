La mañanera de Claudia Sheinbaum, 16 de marzo de 2026

La mandataria federal comienza presentando los temas que se abordarán en la mañanera:

– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.

– Enlace con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila

– Programas del Bienestar

– Sección Humanismo mexicano