A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 2 de febrero de 2026

| 07:41 | Redacción | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Aplica hoy: SSPC abre vacantes con paga de más de 13 mil

Nacional

Aplica hoy: SSPC abre vacantes con paga de más de 13 mil

Sheinbaum niega foto y regaña a diputados locales por "no trabajar con la gente"

Nacional

Sheinbaum niega foto y regaña a diputados locales por "no trabajar con la gente"

Mañanera cambia de sede y hora para este lunes 2 de febrero: Sheinbaum

Nacional

Mañanera cambia de sede y hora para este lunes 2 de febrero: Sheinbaum

Congreso de la Unión inicia segundo periodo de sesiones ordinarias a la espera de la reforma electoral

Nacional

Congreso de la Unión inicia segundo periodo de sesiones ordinarias a la espera de la reforma electoral

Etiquetas: