La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de febrero de 2026

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 2 de febrero de 2026
En su intervención en la mañanera, Clara Brugada destacó la conclusión de la obra Tren Interurbano Insurgente México-Toluca.
Agregó que en el seguimiento del caso de los conciertos de BTS, ya se inició un Procedimiento por Infracción a la Ley contra Ticketmaster, se notificó el 28 de enero de 2026, es una multa por un monto superior a 5 millones de pesos.
También se notificó a plataformas de reventa, deben ajustarse a las regulación nacional y evitar prácticas desleales contra las personas consumidoras.
Además, ya se están elaborando los Lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos.
En la Revista del Consumidor del mes de febrero, dijo, hay estudios de calidad de pastas dentales y cepillos dentales eléctricos.
También presentó, como cada semana, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destacó que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
