“Él tomó la decisión”: Sheinbaum sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación en el Senado

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado fue una decisión personal del legislador tabasqueño.

Durante la conferencia matutina de este 2 de febrero, Sheinbaum explicó que López Hernández informó “hace unos días” a la Secretaría de Gobernación que se integraría al trabajo territorial de Morena, por lo que su salida de las tareas legislativas ya era conocida.

“Lo informó a la Secretaría de Gobernación hace unos días y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena… Es una decisión de él y pues siempre va a ayudar”, expresó la presidenta.

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado

Adán Augusto López Hernández anunció este domingo su separación como coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. En una conferencia de prensa, presentó a Ignacio Mier como el nuevo líder del partido en la Cámara Alta.

El senador detalló que formalizó su separación tras una reunión plenaria con legisladores de Morena. Ahí, explicó que tomó la decisión recientemente luego de analizar su participación política y las nuevas tareas que busca asumir rumbo al proceso electoral de 2027.

En el mismo anuncio, López Hernández presentó al senador Ignacio Mier Velazco como su sucesor. De acuerdo con lo informado, Mier fue elegido por unanimidad entre los senadores de Morena presentes en la reunión plenaria.

