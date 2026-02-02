Las de hoy | 2 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 2 de febrero de 2026

El Universal: Pemex compra gasolina barata y la vende cara

En diciembre, la empresa importó el combustible a un costo 16% menor que un año antes, pero ese ajuste se tradujo en una baja de sólo 1.6% en el precio al consumidor.

Reforma: Acosa crimen al futbol; matan a 56 en llaneros

Cancelan partidos en zonas violentas de Guanajuato.

Excélsior: Adán Augusto se queda sin poder dentro del Senado

Ignacio Mier asume liderazgo.

Milenio Diario: Abre periodo sin Adán como líder y a la espera de la reforma electoral

No deja su sitio en el Senado, pero hará “trabajo territorial” de cara al proceso de 2027; Mier entra al relevo y la oposición confía en mejores tiempos.

La Jornada: Enviaremos ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum

“No hablamos con Trump sobre el petróleo”.

La Razón: Cambio en la cúpula de la 4T

Releva Morena a su líder en el Senado; sale Adán Augusto y entra Ignacio Mier.

El Heraldo de México: Deja Adán Augusto coordinación de Morena

El Senado también soltó la presidencia de la Jucopo para ser operador político de la 4T en la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, rumbo a las elecciones de 2027.

