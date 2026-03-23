Nuevo derrame en Dos Bocas; van tres incidentes en menos de un mes

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Petróleos Mexicanos (Pemex) Foto: AFP.

Petróleos Mexicanos informó sobre la presencia de hidrocarburos en las inmediaciones de la refinería Olmeca Dos Bocas, en el estado de Tabasco, donde este domingo se mantienen trabajos de contención y limpieza por parte de autoridades federales. Éste es el tercer incidente en menos de un mes.

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, el operativo fue activado desde el sábado tras detectarse residuos contaminantes en la zona cercana al complejo energético.

Activan operativo con autoridades federales

Según detalló Pemex en un comunicado, en las labores participan diversas dependencias del Gobierno federal, entre ellas:

Secretaría de Marina

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Las acciones incluyen supervisión en campo, instalación de barreras de contención, recolección de residuos y evaluación del impacto ambiental.

La empresa señaló que hasta el momento se han recolectado alrededor de 240 kilogramos de material impregnado con hidrocarburos, con el objetivo de evitar que el contaminante se disperse hacia cuerpos de agua cercanos.

Tercer incidente en menos de un mes

Este hecho se suma a una serie de eventos recientes en la misma región. En menos de un mes, se han registrado al menos tres incidentes relacionados con hidrocarburos:

Detección de manchas de hidrocarburos en costas del Golfo de México, principalmente en Veracruz y Tabasco

Incendio en instalaciones cercanas a la refinería

Presencia reciente de residuos contaminantes en Dos Bocas

A inicios de marzo, autoridades reportaron contaminación en playas del Golfo, lo que derivó en operativos de monitoreo y limpieza, sin que se confirmara el origen de las fugas.

Incendio en refinería dejó cinco fallecidos

El 17 de marzo se registró un incendio en el exterior de la refinería Olmeca Dos Bocas, el cual dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

El caso es investigado por la Fiscalía General de la República, que busca determinar las causas del siniestro y posibles responsabilidades.

Continúan labores de contención y evaluación

Las autoridades mantienen el despliegue en la zona afectada para controlar la dispersión de los residuos y evaluar posibles daños ambientales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre afectaciones directas a la población ni se han detallado las causas del nuevo incidente. Las labores continuarán en coordinación entre Pemex y las dependencias federales involucradas.

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