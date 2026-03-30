A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 30 de marzo de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Chiapas: desaparecen 6 mujeres menores de edad de una casa hogar en Tuxtla Gutiérrez

✔️ Desapariciones en México: colectivos cuestionan cifras oficiales y nuevo protocolo nacional de búsqueda

✔️ Edomex: hallan sin vida a la activista Anaid Belén en Tultitlán; denunció acoso meses antes

✔️ Golfo de México: preocupa avance de derrame petrolero y posibles daños ambientales

✔️ Sheinbaum responde a Trump tras burla sobre el Golfo de América

✔️ Gianni Infantino visitará Palacio Nacional rumbo al Mundial 2026

✔️ Jerusalén: Netanyahu abre el Santo Sepulcro tras veto en Domingo de Ramos

✔️ Tamaulipas: incautan 2 millones de litros de huachicol en Reynosa

✔️ Especial de Semana Santa: la casa donde nace la Pasión de Cristo en Iztapalapa

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