Greenpeace reporta restos de crudo en playas de Veracruz

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Foto: Cuartoscuro

El derrame de hidrocarburo en el Golfo de México sigue generando reportes en costas de Veracruz, donde la organización ambiental Greenpeace documentó restos visibles de crudo en arena y sargazo en la Playa Chamilpa, pese a que autoridades federales informaron que las playas afectadas ya se encuentran limpias tras retirar más de 700 toneladas de contaminante.

Integrantes de Greenpeace señalaron que, durante recorridos recientes, han identificado fragmentos de hidrocarburo visibles a simple vista, los cuales, aseguran, han sido retirados por habitantes locales durante los últimos días.

Documentan restos de hidrocarburo en playas

Durante su visita a la costa veracruzana, Greenpeace informó que mantiene labores de documentación en campo para registrar los efectos del derrame en distintas comunidades costeras.

“Nos encontramos hoy en las costas de Veracruz, documentando las afectaciones que el derrame ha dejado a lo largo de la costa”, señaló la organización ambiental en un mensaje difundido desde la Playa Chamilpa.

Además, detallaron que han recopilado testimonios de habitantes que participan en jornadas de limpieza y que han observado la llegada progresiva del contaminante.

“Las comunidades nos han contado que han visto manchones acercarse y que, con el paso de los días, se fragmentan en pequeños pedazos que han tenido que limpiar durante días”, indicó Greenpeace.

La organización agregó que estos restos pueden identificarse fácilmente en el entorno natural.

“Estos fragmentos se pueden ver a simple vista: en el sargazo y también en la arena cuando uno camina por la playa”, explicó.

Retiro de más de 700 toneladas de crudo

De manera paralela, autoridades federales informaron que más de 700 toneladas de hidrocarburo han sido retiradas del Golfo de México, como parte de un operativo coordinado entre dependencias federales.

El Grupo Interinstitucional, conformado por la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró que las acciones de contención y limpieza han permitido intervenir 39 playas, equivalentes a más de 480 kilómetros de litoral.

Las autoridades indicaron que también se recolectaron cerca de 40 toneladas adicionales en altamar, con el objetivo de evitar que el hidrocarburo alcance zonas costeras.

Por su parte, Greenpeace reiteró que continuará documentando los efectos del derrame y difundiendo reportes desde distintas zonas costeras, con el fin de dar seguimiento a la evolución de la situación en las playas del Golfo.

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