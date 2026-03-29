¿Vas al mar? Cuida tu salud y ve qué playas son aptas para nadar en Semana Santa
La Cofepris informó que 288 playas en México son aptas para uso recreativo durante Semana Santa, tras analizar 2 mil 358 muestras de agua en 289 destinos turísticos del país.
Los resultados indicaron que sólo una playa fue considerada no apta para uso recreativo, debido a que superó los niveles permitidos de contaminación establecidos para proteger la salud de los visitantes.
Playa no aptas para Semana Santa 2026
De acuerdo con el informe, los análisis bacteriológicos se realizaron en playas de mayor afluencia turística en distintos estados del país.
Las autoridades detallaron que la Playa Tijuana, en el municipio de Tijuana, Baja California, fue clasificada como no apta para uso recreativo, luego de registrar niveles por encima del rango permitido.
Entre los puntos evaluados en esa zona se encuentran:
- Playa Tijuana I (San Antonio del Mar)
- Baja Malibú
- Playa Blanca
Estos sitios presentaron concentraciones elevadas de bacterias, lo que representa un posible riesgo para la salud de los bañistas.
El resto de las 288 playas evaluadas cumplieron con los criterios sanitarios, por lo que se consideran seguras para actividades recreativas durante el periodo vacacional.
Factores que afectan la calidad del agua en playas
La Cofepris explicó que la calidad del agua puede variar por distintos factores ambientales y humanos que influyen directamente en la contaminación.
Entre los principales factores detectados se encuentran:
- Descargas de aguas residuales tratadas
- Drenajes pluviales
- Asentamientos irregulares
- Actividades comerciales informales
- Fileteo de pescado en zonas cercanas
- Alta afluencia de bañistas
- Falta de infraestructura de saneamiento y alcantarillado
Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantener limpias las playas, ya que el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida entre visitantes y autoridades.
Derrame de petróleo en el Golfo aún afecta playas de Veracruz
De manera independiente al monitoreo sanitario, autoridades recordaron que el Grupo Interinstitucional (GI) mantiene vigilancia sobre la emanación de hidrocarburos en zonas costeras de Veracruz y Tabasco.
Días atrás, todavía era visible la mancha de crudo en playas de Veracruz, donde se reportaron afectaciones en la franja costera derivadas del derrame de petróleo detectado en el Golfo de México.
Aunque las fuentes del derrame ya fueron identificadas y controladas, el seguimiento continúa para evitar riesgos ambientales y sanitarios en la región.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.