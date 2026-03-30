La mañanera de Claudia Sheinbaum, 30 de marzo de 2026

La mandataria federal comienza presentando los temas que se abordarán en la mañanera:-

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.

– Secretaría de Cultura sobre acciones que se han aplicado en escuelas

– Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre investigaciones antropológicas

– Sección Humanismo mexicano