La mañanera de Claudia Sheinbaum, 30 de marzo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 30 de marzo de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 30 de marzo de 2026
En su intervención en la mañanera, Claudia Curiel
Por último, da a conocer los consejos de la semana de Profeco.
Además, presenta los precios promedio de la canasta básica.
A su vez, recuerda cuáles son los 24 productos de la canasta básica que integran el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).
Presenta, como cada semana, los precios promedios de la gasolina.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
La mandataria federal comienza presentando los temas que se abordarán en la mañanera:-
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
– Secretaría de Cultura sobre acciones que se han aplicado en escuelas
– Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre investigaciones antropológicas
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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